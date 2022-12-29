Гвардиола: "Холанд по-прежнему не в своей лучшей форме"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающий Эрлинг Холанд пока не вернулся в свою лучшую форму.

Отметившись дублем против "Лидса" накануне (1:3), Холанд достиг рубежа в 20 голов в этом сезоне Премьер-Лиги. Для этого Эрлингу потребовалось всего 14 матчей.



Однако Гвардиола чувствует, что Холанд еще окончательно не оправился после недавней травмы и не восстановил свою скорость.



"От него исходит невероятная угроза, и он всегда оказывается в правильной позиции и в правильное время, что очень хорошо".



"Думаю, он по-прежнему не в своей лучшей форме из-за травмы. Ему непросто перемещать свое тело, но чем больше минут он будет играть, тем лучше он будет".



"Конечно, мы довольны, но в начале сезона его скорость была чуть выше. У него есть небольшие проблемы".



"Я по-прежнему более чем доволен им, но в первой части сезона он был резче. Его форма становится лучше, и он невероятный профессионал. Он позаботится о своем теле и разуме", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.