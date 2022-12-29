Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре

Премьер-Лига вернулась после паузы, связанной с ЧМ-2022 в Катаре, и сразу порадовала поклонников английского футбола праздничным туром на Boxing Day. Возвращение Арсена Венгера на "Эмирейтс", очередной рекорд Холанда и другие события в рамках праздничного 17-го тура — в традиционных итогах.





Венгер получил удовольствие от игры "Арсенала"



Команда, которая больше всего интересовала экспертов на Boxing Day, — это "Арсенал". Сможет ли Микель Артета справиться с травмой Габриэля Жезуса и продолжить чемпионскую гонку? Способен ли Эдди Нкетиа заменить бразильца? Эти и другие вопросы интересовали не только болельщиков "канониров". Интерес был настолько большим, что даже сам Арсен Венгер не выдержал и впервые с 2018 года посетил "Эмирейтс", оставшись довольным увиденным.



Это был знаменательный момент — Венгер был огорчен тем, как он ушел, и ранам потребовалось время, чтобы затянуться. Тем не менее, на Boxing Day он наблюдал за игрой из директорской ложи и должен был встретиться с менеджером Микелем Артетой в раздевалке после игры. Также на матче присутствовали владельцы Стэн и Джош Кроенке.



"Это был действительно особенный день", — сказал Артета. "Надеюсь, прогуливаясь по стадиону, он почувствует все, что все думают о нем, почувствует наследие, которое он оставил здесь… Спасибо ему за все, что он сделал в клубе".



"Арсенал" порадовал Венгера и своих поклонников уверенной волевой победой, голами всех представителей новообразованной тройки нападения Мартинелли-Нкетиа-Сака и в целом очень зрелой игрой. Соперник был не из числа самых сложных, но ход игры вынудил "канониров" проявить характер и свои лучшие качества, что, несомненно, стало украшением праздничного тура.



"Ньюкасл" наслаждается моментом



Еще одной командой, чья нынешняя игровая форма очень интересовала всех, был "Ньюкасл". Было опасение, что пауза на ЧМ-2022 случилась очень не вовремя для "сорок", выигравших пять матчей кряду перед началом мундиаля, но игра с "Лестером" показала, что команда Эдди Хау все так же хороша и способна продолжать победную серию, наслаждаясь нахождением в топ-4.



3,200 болельщиков "сорок" прибыли на игру с "Лестером" из Ньюкасла, не пожалев о непростом рождественском путешествии — команда порадовала Toon Army феерически уверенной победой, которая позволила фанам "сорок" насмехаться над болельщиками "лис" всю игру. Когда обнаженные до пояса выездные фанаты распевали свои песни, многих поклонников "лис" уже не было на своих местах, так как уже к 32-й минуте матча "Ньюкасл" вел 0:3 после голов Вуда, Альмирона и Жоэлинтона.



Наверное, о лучшем подарке на Boxing Day "джорди" не могли и мечтать — на некоторое время их команда поднялась на второе место, уверенно обыграв на выезде недавнего чемпиона Англии. Индивидуальную овацию, кроме авторов голов, заслужил бразилец Бруно Гимараэс, который отпраздновал удачный подкат во втором тайме при счете 0:3 в пользу "сорок" так, будто забил гол. Кто-нибудь в Премьер-Лиге наслаждается текущим моментом так, как "Ньюкасл" и его поклонники? Вряд ли….



"Саутгемптон" все так же безнадежен



"Саутгемптон" выглядит командой, которая идет ко дну — несмотря на смену менеджера и то, что у Натана Джонса было время настроить свою новую команду на отчаянную борьбу за выживание. "Эффект нового менеджера" пока что не работает на "Сент-Мэри", и "святые" безнадежно проиграли в южном дерби "чайкам" Роберто Де Дзерби в матче, от которого болельщики "Саутгемптона" ждали гораздо большего.



Три пропущенных гола от "Брайтона" означают, что "Саутгемптон" уступает только "Лидсу" по количеству пропущенных голов в 2022 году (68 против 69). Также со всего шестью очками в восьми домашних матчах этого сезона "святые" делают "Сент-Мэри" все более обесценивающимся местом для самих себя. А для команды, находящейся в положении "Сотона", не пользоваться "домашним бонусом" — последнее дело.



Натан Джонс использовал все пять замен и три из них провел к 54-й минуте — он менял расстановку игроков, тактический план на игру, но его команда оказалась способна лишь забить гол престижа, да и то — мастеру стандартов Джеймсу Уорду-Праусу пришлось добивать мяч после неудачно исполненного пенальти.



Хулен Лопетеги хочет быть в центре внимания



В довольно скучном матче двух аутсайдеров "Эвертона" и "Вулверхэмптона" наибольший интерес сторонних наблюдателей вызывало поведение на кромке поля нового менеджера "волков" Хулена Лопетеги. Баск предстал перед зрителями в ярком сочетании светлых брюк и темной водолазки, демонстрируя подражание моде, которой гордился бы Пеп Гвардиола.



Водолазка Лопетеги стала главным символом игры по той причине, что очень скоро баск отбросил пальто и начал энергично перемещаться в отведенном ему секторе, забыв о моде, внешнем виде и холоде и погрузившись в игру целиком. Наставник "волков" кричал на своих игроков, тренеров, дико жестикулировал в сторону четвертого арбитра Энтони Тейлора, а когда Аит-Нури забил бесценный для его команды победный гол на последней минуте, радостно отпраздновал его со сжатыми кулаками.



Глядя на бесновавшегося в водолазке тренера "Вулверхэмптона", болельщики "Эвертона" кутались в теплые куртки, так как у них не было особого повода для проявления эмоций. Команда Фрэнка Лэмпарда не демонстрировала правильного настроя на домашнюю игру "за шесть очков" и проиграла — пусть и не совсем справедливо, но без повода посетовать на большое количество нереализованных моментов. Команда Лопетеги была более злой и сконцентрированной на результате, заработав важнейшие три очка.



Фрэнку Лэмпарду остается надеяться только на чудо



"Эвертон" не опустился в зону вылета после поражения от "Вулверхэмптона" только потому, что "Ноттингем Форест" и "Саутгемптон" также проиграли, но дав возможность набрать три очка "волкам", "ириски" фактически обрекли себя на попадание в тройку худших уже в ближайшее время. Впереди у "Эвертона" выезд в гости к "Манчестер Сити", затем матчи с "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед" (в кубке), и есть все предпосылки к тому, что к следующим матчам "за шесть очков" с "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом" командой будет руководить другой менеджер.



Было такое ощущение, будто на "Гудисон Парк" время отмотали на год назад, в заключительную главу пребывания Рафы Бенитеса в должности менеджера "Эвертона" — команда была столь же безнадежной, а настроение трибун столь же негативным и разочарованным. Фрэнк Лэмпард проиграл матч, который он не мог проигрывать, и теперь может надеяться только на чудо. В прошлом сезоне ему удалось настроить команду и добыть ряд побед над представителями топ-6, но визит в гости к "Сити" сейчас кажется безнадежным мероприятием для Лэмпарда и его команды.



Опасение, лежащее в основе всего этого, заключается в том, что все может стать хуже, а не лучше. Фанаты "Эвертона" знают, что этот состав по-прежнему остро нуждается в хирургическом вмешательстве в ключевых областях, ему опасно не хватает голов и изобретательности, и он склонен к ошибкам в обороне. Недостатки бросаются в глаза. Таким образом, хотя некоторые болельщики приветствовали возвращение Премьер-Лиги после шестинедельного отсутствия, что характерно, большая часть сторонников "Эвертона" этого не сделала. Так как опасение увидеть то, что случилось в матче с "волками", было слишком большим.



"Челси" добыл "пиррову победу"



"Челси" в матче с "Борнмутом" взял три очка, прервав серию из трех поражений, с которой ушел на паузу перед стартом Чемпионата Мира, но менеджер "синих" Грэм Поттер испытывал после игры не радость, а тревогу. "Челси" выиграл всего один матч в Премьер-Лиге после травмы, которую получил в середине октября правый защитник Рис Джеймс, а в поединке с "Борнмутом" он был заменен с рецидивом.



Тогда, в октябре против "Милана", он точно так же был заменен на "Сан-Сиро", но все же провел четыре недели за резерв перед тем, как его надежды представлять свою страну в Катаре рухнули. Теперь игрок и клуб погрузились в слишком знакомое тревожное ожидание результатов сканирования и тестов, пытаясь установить, насколько серьезна травма у Джеймса.



Поттер говорил о том, что нужно "скрестить пальцы". "Мы просто должны надеяться, что это не так серьезно, как в прошлый раз", — добавил он. Все это очень тревожно, так как последняя реабилитация игрока растянулась как минимум на восемь недель, а "Челси" должен сразиться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (в Премьер-Лиге и Кубке Англии) до конца января. Учитывая, что их список травмированных уже был длинным, отсутствие Джеймса кажется ударом молота.



Есть информация, что клуб активизировался в попытках заполучить правого защитника "Интера" Дензела Думфриса, но потеря Джеймса болезненна еще и потому, что в матче с "Борнмутом" до получения повреждения он был просто бесподобен. За 52 минуты, проведенных на поле, Рис 62 раза коснулся мяча, отдал 41 передачу, выполнил пять кроссов, совершил два отбора, два раза пробил по воротам, один раз попал в створ. На нем сфолили два раза, а точность его передач составила 88%. Его присутствие на правом фланге "Челси" позволяло "синим" доминировать на этом участке поля и добиться комфортного преимущества в счете еще до перерыва. Конечно, потенциальная потеря такого игрока не может не вызывать тревогу в лагере "Челси".



Эрлинг Холанд изголодался и готов забивать



Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" выдал свою типичную реакцию на то, что он стал самым быстрым игроком в истории, забившим 20 голов в Премьер-Лиге.



"Я сказал своим товарищам по команде, что мог бы забить пять, и это правда. То, что мы побеждаем, — это самое главное. "Арсенал" на вершине, и мы должны преследовать них. Я был дома на своем диване и немного злился, что я не играю на Чемпионате Мира. Я был комментатором в своем собственном доме, но меня никто не слушал. Я перезарядил свои батареи, и наблюдение за тем, как другие люди забивают и выигрывают матчи на Чемпионате Мира, мотивировало и раздражало меня. Я голоден, как никогда".



Дубль Холанда против клуба, близкого его сердцу, и клуба, в котором его отец играл во время его рождения в 2000 году, означал, что он стал самым быстрым игроком, забившим 20 голов в Премьер-Лиге, сделав это всего за 14 матчей. Его безумный голевой подвиг побил предыдущий рекорд Кевина Филлипса, когда тот провел 21 игру за "Сандерленд" в сезоне 1999/00, забив те же 20 голов. В общем, если вы думали поставить на то, что норвежец забьет 40 и более голов в этом сезоне только в Премьер-Лиге, то в этом есть смысл, так как он вернулся отдохнувшим и очень голодным, желая установить как можно больше рекордов.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru