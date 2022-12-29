Клопп заявил, что приход Гакпо не повлияет на будущее Фирмино
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что приход Коди Гакпо не окажет влияния на будущее нападающего Роберто Фирмино.
Фирмино является одним из лучших игроков "Ливерпуля" в этом сезоне, однако контракт 31-летнего бразильца истекает в конце этого сезона.
Кому-то могло показаться, что покупкой Гакпо "красные" готовятся к расставанию с Фирмино, однако у Клоппа совершенно другие планы на этот счет.
"Коди может играть на различных позициях. Он может сыграть на всех четырех позициях впереди — и как вингер, и как нападающий. Он все еще очень молод, он демонстрировал очень хорошую форму в сборной Голландии и ПСВ. Наверное, он сам предпочитает играть слева по схеме 4-3-3".
"Повлияет ли приход Гакпо на будущее Фирмино? Нет. Мы ведем переговоры с Бобби, и моя точка зрения такова, что я решительно хочу его сохранить. И это (приход Гакпо) не повлияет. Повлияет ли это на Бобби, вам нужно спросить его самого", — цитирует Клоппа Daily Mail.
29.12.2022 18:00
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