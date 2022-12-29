Холанд: "Сходил с ума от того, что не играю на ЧМ-2022"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что неучастие на Чемпионате Мира в Катаре стало для него источником мотивации.

Пока большинство партнеров Холанда по "Сити" выступали на ЧМ-2022, Эрлинг наблюдал за этим по телевизору, потому что сборная Норвегии не попала в Катар.



По словам Холанда, это подстегнуло его, и Эрлинг это доказал, отметившись дублем в победном для "горожан" матче Премьер-Лиги против "Лидса" накануне (1:3).



"Я сидел дома и слегка сходил с ума от того, что не играю на Чемпионате Мира".



"Когда я вижу, как люди забивают голы и выигрывают матчи на Чемпионате Мира, это своего рода возбуждает меня, мотивирует меня и раздражает меня. Я более голоден и готов, чем когда-либо прежде", — сообщил Холанд Amazon Prime.