Холанд: "Сходил с ума от того, что не играю на ЧМ-2022"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что неучастие на Чемпионате Мира в Катаре стало для него источником мотивации.
Пока большинство партнеров Холанда по "Сити" выступали на ЧМ-2022, Эрлинг наблюдал за этим по телевизору, потому что сборная Норвегии не попала в Катар.
По словам Холанда, это подстегнуло его, и Эрлинг это доказал, отметившись дублем в победном для "горожан" матче Премьер-Лиги против "Лидса" накануне (1:3).
"Я сидел дома и слегка сходил с ума от того, что не играю на Чемпионате Мира".
"Когда я вижу, как люди забивают голы и выигрывают матчи на Чемпионате Мира, это своего рода возбуждает меня, мотивирует меня и раздражает меня. Я более голоден и готов, чем когда-либо прежде", — сообщил Холанд Amazon Prime.
29.12.2022 17:00
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Последние комментарии:
Это твоя участь гандон как и ЛЧ медаль
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не плачь , твой главный фанат из Таллина весь ЧМ на страпоне сидел и ниче
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КОРОЛЬ!!!
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