"Челси" предложил новый контракт Жоржиньо
"Челси" сделал предложение своему полузащитнику Жоржиньо о новом контракте.
Жоржиньо выступает за "Челси" с 2018 года, однако его действующий контракт истекает в конце этого сезона.
Несмотря на интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма" и Энцо Фернандесу из "Бенфики", "Челси" не хочет терять Жоржиньо. В данный момент "синие" ждут ответа от 31-летнего итальянца.
"Контракт Жоржиньо истекает 30 июня, и мы получили предложение о продлении. "Челси" находится у нас в приоритете".
"Что касается "Наполи", то мы были бы рады их интересу, но в данный момент "Наполи" не контактировал с нами", — цитирует агента Жоао Сантоса Evening Standard.
29.12.2022 16:00
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