"Челси" предложил новый контракт Жоржиньо

"Челси" сделал предложение своему полузащитнику Жоржиньо о новом контракте.

Жоржиньо выступает за "Челси" с 2018 года, однако его действующий контракт истекает в конце этого сезона.



Несмотря на интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма" и Энцо Фернандесу из "Бенфики", "Челси" не хочет терять Жоржиньо. В данный момент "синие" ждут ответа от 31-летнего итальянца.



"Контракт Жоржиньо истекает 30 июня, и мы получили предложение о продлении. "Челси" находится у нас в приоритете".



"Что касается "Наполи", то мы были бы рады их интересу, но в данный момент "Наполи" не контактировал с нами", — цитирует агента Жоао Сантоса Evening Standard.