Гакпо: "Ван Дейк сказал, что это будет правильный переход для меня"

Вингер Коди Гакпо признался, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк рекомендовал ему перейти в мерсисайдский клуб.

Накануне "Ливерпуль" подтвердил приобретение Гакпо у ПСВ стоимостью 37 миллионов фунтов плюс бонусы.



Гакпо не скрывает того, что советовался насчет "Ливерпуля" с Ван Дейком, своим капитаном по сборной Голландии, и слова Виргила повлияли на решение Коди.



"Мы много разговаривали по телефону в последние дни. Он сказал мне, что это будет правильный переход для меня и что "Ливерпуль" — это огромный клуб, но в то же время как настоящая семья. Думаю, это очень важно для меня, потому что я семейный человек. Он говорил только хорошее".



"Я рад, что он здесь. Он может помочь мне с некоторыми вещами. Я по-настоящему благодарен оказаться здесь", — цитирует Гакпо Sky Sports.