Гвардиола: "У Филлипса такое сексуальное тело"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола взял свои слова назад насчет неготовности полузащитника Калвина Филлипса.

После матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" на прошлой неделе Гвардиола заявил, что Филлипс вернулся с лишним весом с ЧМ-2022 и не может ни играть, ни тренироваться.



Однако после победы 1:3 над "Лидсом", бывшим клубом Филлипса, Гвардиола значительно смягчил свой тон и заверил, что вскоре Калвин вернется на футбольное поле.



"Сейчас у него идеальное тело — такое сексуальное".



"Мы еще посмотрим насчет уикенда. Первую часть сезона он провел вне игры из-за операции, а затем отправился на Чемпионат Мира. Он сделал все, чтобы отправиться туда".



"Дело не только в том, чтобы набрать физическую форму. Ты также должен понимать, что мы хотим делать, понимать движения и все такое".



"Поэтому нам нужно, чтобы он вернулся как можно скорее, потому что Родри не может играть все матчи".



"Но я доволен — например, вчера Калвин очень хорошо тренировался, и рано или поздно он будет играть", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.