Гвардиола: "У Филлипса такое сексуальное тело"

Калвин Филлипс Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола взял свои слова назад насчет неготовности полузащитника Калвина Филлипса.

После матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" на прошлой неделе Гвардиола заявил, что Филлипс вернулся с лишним весом с ЧМ-2022 и не может ни играть, ни тренироваться.

Однако после победы 1:3 над "Лидсом", бывшим клубом Филлипса, Гвардиола значительно смягчил свой тон и заверил, что вскоре Калвин вернется на футбольное поле.

"Сейчас у него идеальное тело — такое сексуальное".

"Мы еще посмотрим насчет уикенда. Первую часть сезона он провел вне игры из-за операции, а затем отправился на Чемпионат Мира. Он сделал все, чтобы отправиться туда".

"Дело не только в том, чтобы набрать физическую форму. Ты также должен понимать, что мы хотим делать, понимать движения и все такое".

"Поэтому нам нужно, чтобы он вернулся как можно скорее, потому что Родри не может играть все матчи".

"Но я доволен — например, вчера Калвин очень хорошо тренировался, и рано или поздно он будет играть", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2022 14:00

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  1. true-manc 29.12.2022 15:08 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. kipeloff89 29.12.2022 14:58 # kipeloff89
    КОРОЛИИИИИ!

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  3. hammersmith 29.12.2022 14:57 # hammersmith
    ГОЛУБЯТНЯ!!

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  4. empry 29.12.2022 14:35 # empry
    У местных додиков фиксации на гомосексуальной теме еще больше, чем в безобидном комментарии лысого.

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  5. gerrard08 29.12.2022 14:23 # gerrard08
    Смешные полторашки. Всеми силами отрицают свою гомосексуальную натуру, зачем-то пытаются обвинить других в чем то..а ведь им просто следует принять себя, как это делает их лысый властелин.

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  6. beatles-red 29.12.2022 14:23 # beatles-red
    Там каждый игрок тренеришке рот заполняют в клубе с гейским цветом

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  7. leysan 29.12.2022 14:11 # leysan
    Когда прочитал эти слова у Романо, так и подумал, что михайло не упустит шанса запилить отдельную новость)

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  8. gerry 29.12.2022 14:08 # gerry
    ГОМОСЕКИ

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