Эриксен чувствует, что МЮ уже забыл Роналду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен заявил, что его клуб уже забыл о нападающем Криштиану Роналду.

Победа 3:0 над "Ноттингем Форест" во вторник стала первым для "Юнайтед" матчем Премьер-Лиги после расторжения контракта с Роналду.



Эриксен гордится с тем, что ему довелось поиграть с португальской легендой, но в то же время указывает на то, что жизнь не стоит на месте.



"Во-первых, мы расстроены, потому что Роналду больше не является частью нашего клуба. Его наследие и его имя является особенным для любого клуба, и очень приятно, что в своей карьере мне довелось поиграть с ним".



"Но футбол не стоит на месте. В следующем матче люди забудут, как было раньше, и сейчас наша концентрация на том, что его здесь больше нет".



"У нас хорошая атмосфера, многие возвращаются после Чемпионата Мира, мы снова все вместе".



"Хорошая атмосфера помогает выигрывать матчи. Еще до Чемпионата Мира мы провели ряд хороших матчей и одержали ряд хороших побед, благодаря чему было проще вернуться и начать таким образом", — цитирует Эриксена The Independent.