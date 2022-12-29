Светская хроника за четверг
"Шахтер" требует свыше 85 миллионов фунтов за Михаила Мудрика. "Челси" согласовал покупку Энцо Фернандеса. Кувин Келлехер может покинуть "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
В январе полузащитник Джуд Беллингем обсудит с дортмундской "Боруссией" свое будущее. (Liverpool Echo)
"Шахтер" требует от "Арсенала" свыше 85 миллионов фунтов за вингера Михаила Мудрика. (Sky Sports)
"Манчестер Сити" готов обменять Джека Грилиша на вингера "Милана" Рафаэла Леау. (Calciomercato)
"Манчестер Юнайтед" не планирует тратить в январе и сосредоточен на летнем трансферном окне. (Sky Sports)
В шорт-листе "Юнайтед" находится защитник "Наполи" Ким Мин Дже. (Get Italian Football News)
"Челси" согласовал покупку полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса за 105 млн. фунтов. (The Sun)
"Челси" готов составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за защитника "Интера" Дензела Думфриса. (La Gazzetta dello Sport)
"Ньюкасл" отбросил идею насчет приглашения полузащитника "Челси" Жоржиньо. (Football Insider)
Голкипер Кувин Келлехер задумывается об уходе из "Ливерпуля" следующим летом. (Liverpool Echo)
"Борнмут" и "Лестер" проявляют интерес к вингеру "Аталанты" Жереми Бога. (Daily Mail)
"Эвертон" может поспорить с "Лидсом" за защитника "Ред Булл" Максимилиана Вебера. (Fabrizio Romano)
Другое
Коди Гакпо может дебютировать за "Ливерпуль" в матче против "Брентфорда" 2 июля. (Daily Mirror)
Полузащитнику Джонджо Шелви нужно еще дважды выйти в стартовом составе "Ньюкасла", чтобы активировать продление своего истекающего контракта на 12 месяцев. Однако ближайшие восемь недель ветеран пропустит с травмой. (Daily Mail)
Продажа "Юнайтед" может случиться "очень скоро". (Daily Star)
Клуб Чемпионшипа "Вест Бромвич" взял кредит на 20 млн. фунтов у американской финансовой группы MSD Holdings. (BBC)
Защитник Лисандро Мартинес отказался посетить свадьбу своего партнера по сборной Аргентины Николаса Тальяфико, чтобы поскорее вернуться к тренировкам с "Юнайтед". (talkSPORT)
29.12.2022 12:00
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Последние комментарии:
Карим Бензема уже завершил карьеру в сборной, но эта тема продолжает его догонять. Форвард не сыграл на минувшем чемпионате мира из-за травмы — и, кажется, обиделся на Дидье Дешама, который сразу же отправил его домой.
В «Реале», например, утверждают, что Бензема потребовалось всего три-четыре дня, чтобы вылечиться — а 15 декабря Карим сыграл за клуб в товарняке. Очевидно, выходить там было не обязательно, но у француза к тому моменту не осталось никаких проблем со здоровьем — логично предположить, что при необходимости и мотивации помочь сборной он был бы готов играть намного раньше. По словам представителей клуба, на товарищеский матч Карим вышел «без каких-либо физических проблем».
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Генерал Суровикин может получить специальную премию ООН за достижения в защите климата
Благодаря его усилиям территория под контролем режима Зеленского перешла в режим эко-френдли за последние месяцы и сократила использование электроэнергии почти на 48 процентов.
Также перестали работать десятки вредных для экологии заводов
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наркорот сфинктером сбивает писькандер
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как у свинохохлов электричество пропадает, так сразу и телефонное мошенничество прекращается в странах бСССР
реально хохлостан самая убогая страна в которой молодежь либо мошенники либо шлюхи
столица мошенничества город днепропетровск кстати
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Ракеты попали в 12 объектов критической инфраструктуры в Киевской, Львовской, Одесской, Запорожской и Харьковской области.
«Есть повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Киевском и Одесском регионах»,— Министр энергетики Галущенко
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Кто-нибудь напишите наркоту, что главную сменили
Он до сих пор бомбит ветку с МС
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Вы тоже заметили тенденцию?
При ракетных ударах підаров по Украине, свет почему-то гаснет в БНР и соседних временно подконтрольных фашистской россии территорий.
Получается, кремлевские террористы сознательно подставляют скрепоязычное население.
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Сегодня Россия изменила тактику ракетных ударов и смогла уничтожить 2 расчёта ПВО, один в Одесской области и один под Киевом. Если раньше первыми шли ракеты, а следом уже летели Шахиды, то сейчас ситуация поменялась и после беспилотников пошли калибры по вскрытым позициям ПВО.
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итог дня короч: вонючие хохлопитеки обоссаны и будут вонять еще сильнее
(ответить)
Россия так и будет ебашить Украину, пока инвесторы не поймут, что бизнес не получился, и не перестанут ее спонсировать. После чего Украина перестанет существовать в тех границах, в которых она все еще себя видит. Вопрос: Оно стоило того? Результат каков?
(ответить)
Обстрел городов Украины. Что известно на данный момент:
— Вода пропала в некоторых районах Запорожья
— Мэр Киева Кличко заявил о возможных перебоях со светом и водой и призвал сделать запасы
— В Харькове не работает метро. Глава города сообщил о серии взрывов. Предварительно, прилеты пришлись в Слободской район.
— СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Ивано-Франковске, Полтавской области
— Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что над Украиной сейчас более 120 ракет, которые направлены на критическую инфраструктуру
— Власти Львовской области сообщают о работе ПВО и призывают жителей уйти в укрытия
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Губернатор Саратовской области: на территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект, угрозы для безопасности жителей нет.
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Обоссанная русня будет платить за ракеты и жрать говно, чтобы у нас пропадал свет на 2 часа. Утром обстреляли, уже свет есть. Какие же неудачники ахахаха
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Удары возмездия: новогодний спецпуск — сводка по состоянию на 11:00 по московскому времени 29 декабря 2022 года
За последние два дня возобновились удары возмездия по украинским военным и инфраструктурным объектам. Вчера утром был удар по объекту в Слободском районе Харькова, по некоторым данным, там был поражен теплоэлектроцентраль, после чего в городе остановилось метро.
В ночь с 28 на 29 декабря был зафиксирован массовый налет «Гераней» на Сумщину, Днепропетровщину, Харьковщину, Херсонщину, Запорожье — на местах некоторых прилетов, как в Харькове, вспыхнул пожар.
Сегодняшнее утро началось весьма бодро на Киевщине, и далее распространилось фактически на всю страну. Зафиксированы были полета ракет-мишеней, вскрывших расчеты ПВО, после чего уже сами расчеты — как минимум, в окрестностях Одессы и Киева — были накрыты боевыми. В результате прямо сейчас продолжаются прилеты, в городах начинает отключаться свет, местами пропадать вода.
На данный момент известно о прилетах в:
— Киеве
— Киевской области
— Харькове
— Николаеве
— Одессе
Блэкаут в:
— Киеве
— Харькове
— Львове
— Одессе
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В Одессе местные фиксируют попадание в батарею ПВО. Был хаотичный разлёт ракет в небо.
(ответить)
возвращение карлкинеса совсем скоро, бойся вулвич.
Скрестим пальцы, шо бы увидеть диего косту в старте.
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Гакпо может дебютировать за "Ливерпуль" в матче против "Брентфорда" 2 июля
Источник: http://fapl.ru/posts/97641/
ааххахахаха
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e6лорусы все же главный позор этого сайта
пока кацапы и хохлы честно рубятся за место под солнцем, то е6лорусы позорно сидят в рабстве у пыни и у обеих сторон конфликта безвольно сосут
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"Шахтер" требует от "Арсенала" свыше 85 миллионов фунтов за вингера Михаила Мудрика. (Sky Sports)
Источник: http://fapl.ru/posts/97641/#reply
будут ещё 8 лет домбить бомбасс на эти деньги
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