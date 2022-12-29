Светская хроника за четверг

"Шахтер" требует свыше 85 миллионов фунтов за Михаила Мудрика. "Челси" согласовал покупку Энцо Фернандеса. Кувин Келлехер может покинуть "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

В январе полузащитник Джуд Беллингем обсудит с дортмундской "Боруссией" свое будущее. (Liverpool Echo)



"Шахтер" требует от "Арсенала" свыше 85 миллионов фунтов за вингера Михаила Мудрика. (Sky Sports)



"Манчестер Сити" готов обменять Джека Грилиша на вингера "Милана" Рафаэла Леау. (Calciomercato)



"Манчестер Юнайтед" не планирует тратить в январе и сосредоточен на летнем трансферном окне. (Sky Sports)



В шорт-листе "Юнайтед" находится защитник "Наполи" Ким Мин Дже. (Get Italian Football News)



"Челси" согласовал покупку полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса за 105 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" готов составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за защитника "Интера" Дензела Думфриса. (La Gazzetta dello Sport)



"Ньюкасл" отбросил идею насчет приглашения полузащитника "Челси" Жоржиньо. (Football Insider)



Голкипер Кувин Келлехер задумывается об уходе из "Ливерпуля" следующим летом. (Liverpool Echo)



"Борнмут" и "Лестер" проявляют интерес к вингеру "Аталанты" Жереми Бога. (Daily Mail)



"Эвертон" может поспорить с "Лидсом" за защитника "Ред Булл" Максимилиана Вебера. (Fabrizio Romano)



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Коди Гакпо может дебютировать за "Ливерпуль" в матче против "Брентфорда" 2 июля. (Daily Mirror)



Полузащитнику Джонджо Шелви нужно еще дважды выйти в стартовом составе "Ньюкасла", чтобы активировать продление своего истекающего контракта на 12 месяцев. Однако ближайшие восемь недель ветеран пропустит с травмой. (Daily Mail)



Продажа "Юнайтед" может случиться "очень скоро". (Daily Star)



Клуб Чемпионшипа "Вест Бромвич" взял кредит на 20 млн. фунтов у американской финансовой группы MSD Holdings. (BBC)



Защитник Лисандро Мартинес отказался посетить свадьбу своего партнера по сборной Аргентины Николаса Тальяфико, чтобы поскорее вернуться к тренировкам с "Юнайтед". (talkSPORT)