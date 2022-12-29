Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" купил Гакпо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что заставило его клуб приобрести вингера Коди Гакпо из ПСВ.

Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Гакпо стоимостью 37 миллионов фунтов. 23-летний голландец поможет справиться "красным" с травмами Луиса Диаса и Диогу Жоты.



По мнению Клоппа, Гакпо уже является отличным игроком, но при этом обладает потенциалом, чтобы стать еще лучше.



"Это по-настоящему отличная новость для нас, и я должен сказать, что каждый причастный проделал великолепную работу, особенно Джулиан (Уорд)".



"Проделанная работа действительно впечатляет, и в конце концов нам удалось подписать игрока, которого мы достаточно давно знаем. Мы верим, что этого игрока ждет очень яркое будущее с нами".



"Коди может понравиться многим. Ему только 23 года, но он уже обладает большим опытом".



"Он был капитаном ПСВ, он признавался Игроком Года в Голландии в прошлом сезоне, а также он замечательно выступил за свою сборную на Чемпионате Мира, как многие люди только что убедились".



"Поэтому ясно, что он уже очень, очень хороший игрок, но его возраст также означает, что он обладает потенциалом стать еще лучше".



"В плане атакующей игры он очень универсален, а также нам известно, что он умный футболист и умный человек, поэтому мы предвкушаем работу с ним", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".