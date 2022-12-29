Агбонлахор: "Поттера уволят, если "Челси" не попадет в топ-4"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор убежден, что главный тренер "Челси" Грэм Поттер будет уволен, если завершит этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе 2:0 над "Борнмутом" накануне "Челси" сократил свое отставание от зоны Лиги Чемпионов до шести очков.



По мнению Агбонлахора, от того, как сложится борьба за попадание в топ-4, напрямую зависит дальнейшая судьба Поттера.



"В клубе вроде "Челси" владелец не будет мириться с пятым или шестым местом. Этому не бывать".



"Это неминуемо повлечет увольнение. Я чувствую, что Грэм Поттер будет уволен, если "Челси" не финиширует в топ-4", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.