Агбонлахор: "Поттера уволят, если "Челси" не попадет в топ-4"

Грэм Поттер Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор убежден, что главный тренер "Челси" Грэм Поттер будет уволен, если завершит этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе 2:0 над "Борнмутом" накануне "Челси" сократил свое отставание от зоны Лиги Чемпионов до шести очков.

По мнению Агбонлахора, от того, как сложится борьба за попадание в топ-4, напрямую зависит дальнейшая судьба Поттера.

"В клубе вроде "Челси" владелец не будет мириться с пятым или шестым местом. Этому не бывать".

"Это неминуемо повлечет увольнение. Я чувствую, что Грэм Поттер будет уволен, если "Челси" не финиширует в топ-4", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Поттер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 29.12.2022 11:23 # kojan
    круче АгбонЛОХОРЯ только аналитик и предсказатель Каррагер... никак не угомонятся у кого ширше геморрой...

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  2. vals1702 29.12.2022 11:20 # vals1702
    в топ4 не попадет, но не уволят

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  3. narcot 29.12.2022 11:03 # narcot
    да какая 4ка поттеру)) ору)) будет в ЛЕ пылить

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  4. akado 29.12.2022 10:59 # akado
    МЮ, Ливерпуль и Челси поспорят за 2 места в ЛЧ, Тоттенхем уже полумертвый, Ньюкасл также сдуется, как это было со многими середняками, ВХ, Лестер и т.д. к концу сезона.

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  5. chelsea 29.12.2022 10:43 # chelsea
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