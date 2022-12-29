Агбонлахор: "Поттера уволят, если "Челси" не попадет в топ-4"
Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор убежден, что главный тренер "Челси" Грэм Поттер будет уволен, если завершит этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.
Благодаря победе 2:0 над "Борнмутом" накануне "Челси" сократил свое отставание от зоны Лиги Чемпионов до шести очков.
По мнению Агбонлахора, от того, как сложится борьба за попадание в топ-4, напрямую зависит дальнейшая судьба Поттера.
"В клубе вроде "Челси" владелец не будет мириться с пятым или шестым местом. Этому не бывать".
"Это неминуемо повлечет увольнение. Я чувствую, что Грэм Поттер будет уволен, если "Челси" не финиширует в топ-4", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
29.12.2022 10:00
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круче АгбонЛОХОРЯ только аналитик и предсказатель Каррагер... никак не угомонятся у кого ширше геморрой...
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в топ4 не попадет, но не уволят
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да какая 4ка поттеру)) ору)) будет в ЛЕ пылить
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МЮ, Ливерпуль и Челси поспорят за 2 места в ЛЧ, Тоттенхем уже полумертвый, Ньюкасл также сдуется, как это было со многими середняками, ВХ, Лестер и т.д. к концу сезона.
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