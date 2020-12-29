"Юнайтед" задумывается об аренде Мораты

Альваро Мората "Манчестер Юнайтед" изучает возможность аренды нападающего "Атлетико" Альваро Мораты на вторую часть сезона.

В данный момент "Юнайтед" находится в поисках замены для Криштиану Роналду, однако "красные дьяволы" ограничены в финансах и лишь могут позволить себе арендовать нападающего в январе.

Для аренды на вторую половину сезона доступен Жоау Фелиш, партнер Мораты по "Атлетико", однако "Юнайтед" не готов потратить 22 миллиона евро (19 млн. фунтов), если сложить арендную плату с зарплатой игрока.

Как сообщает ESPN, более подходящим вариантом для "Юнайтед" видится 30-летний Мората, который в этом сезоне забил пять голов в рамках Ла Лиги. Альваро уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге за "Челси".


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Мората

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 329

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 29.12.2022 09:53 # sausage
    Однако "красные дьяволы" ограничены в финансах...
    Звучит очень непривычно. А про Морату какая-то утка левая.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: