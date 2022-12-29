"Сити" хочет купить крайнего защитника в январе

"Манчестер Сити" задумывается о приобретении крайнего защитника в зимнее трансферное окно.

Проиграв борьбу "Челси" за Марка Кукурелью, минувшим летом "Сити" пригласил из "Андерлехта" Серхио Гомеса за 11 миллионов фунтов.



Однако 22-летний испанец не смог заслужить доверие главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, в рамках Премьер-Лиги отметившись лишь пятью появлениями на замену.



В рамках Лиги Чемпионов Гомес отметился четырьмя появлениями с первых минут, но при этом против "Копенгагена" сильно подвел команду, схлопотав красную карточку уже на 30-й минуте.



Поэтому The Athletic предполагает, что в январе "Сити" попытается укрепить левый фланг обороны, где Гомесу не удалось навязать конкуренцию Жоау Канселу, или правый, где у Гвардиолы нет адекватной альтернативы Кайлу Уолкеру.



В прошлом "Сити", помимо Кукурельи, также интересовался Рафаэлом Геррейру из дортмундской "Боруссии", Райаном Аит-Нури из "Вулверхэмптона", Беном Чилуэллом из "Челси" и Кираном Тирни из "Арсенала". Возможно, "горожане" вернутся к одному из этих вариантов.