"Арсенал" сделал запрос насчет аренды Фелиша

"Арсенал" сделал запрос насчет аренды нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

"Атлетико" уже подтвердил свою готовность рассмотреть предложения насчет Фелиша в январе, однако "Челси" и "Манчестер Юнайтед" находят трансфер Жоау чересчур дорогим.



"Атлетико" готов отпустить Фелиша в аренду на шесть месяцев за 8 миллионов фунтов плюс с полным покрытием зарплаты Жоау арендующим клубом.



Как утверждает Daily Mail, теперь почву решил прощупать "Арсенал", для которого на кону стоит титул Премьер-Лиги и который на несколько месяцев потерял с травмой Габриэля Жезуса.



Микель Артета рассчитывает, что владельцы клуба поддержат его на трансферном рынке в январе. Помимо Фелиша, главный тренер "канониров" также хочет заполучить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.