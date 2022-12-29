"Арсенал" сделал запрос насчет аренды Фелиша
"Арсенал" сделал запрос насчет аренды нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.
"Атлетико" уже подтвердил свою готовность рассмотреть предложения насчет Фелиша в январе, однако "Челси" и "Манчестер Юнайтед" находят трансфер Жоау чересчур дорогим.
"Атлетико" готов отпустить Фелиша в аренду на шесть месяцев за 8 миллионов фунтов плюс с полным покрытием зарплаты Жоау арендующим клубом.
Как утверждает Daily Mail, теперь почву решил прощупать "Арсенал", для которого на кону стоит титул Премьер-Лиги и который на несколько месяцев потерял с травмой Габриэля Жезуса.
Микель Артета рассчитывает, что владельцы клуба поддержат его на трансферном рынке в январе. Помимо Фелиша, главный тренер "канониров" также хочет заполучить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.
29.12.2022 07:00
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ну разве что только в аренду, да
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