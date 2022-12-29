"Челси" проявил интерес к Юрановичу

"Челси" проявил интерес к правому защитнику "Селтика" Йосипу Юрановичу.

Накануне "Челси" вновь потерял Риса Джеймса, у которого в первом с октября матче случился рецидив травмы колена.



Sky Sports стало известно, что внутри лондонского клуба ведутся переговоры о приглашении новичка на правый фланг обороны в январе.



На радаре у "Челси" находится 27-летний Юранович, который едва завоевал бронзовые медали на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Хорватии.



Юранович также является целью для "Барселоны", а "Селтик" хочет заключить новый контракт с Йосипом.