"Челси" проявил интерес к Юрановичу
"Челси" проявил интерес к правому защитнику "Селтика" Йосипу Юрановичу.
Накануне "Челси" вновь потерял Риса Джеймса, у которого в первом с октября матче случился рецидив травмы колена.
Sky Sports стало известно, что внутри лондонского клуба ведутся переговоры о приглашении новичка на правый фланг обороны в январе.
На радаре у "Челси" находится 27-летний Юранович, который едва завоевал бронзовые медали на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Хорватии.
Юранович также является целью для "Барселоны", а "Селтик" хочет заключить новый контракт с Йосипом.
29.12.2022 06:00
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