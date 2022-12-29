"Челси" проявил интерес к Юрановичу

Йосип Юранович "Челси" проявил интерес к правому защитнику "Селтика" Йосипу Юрановичу.

Накануне "Челси" вновь потерял Риса Джеймса, у которого в первом с октября матче случился рецидив травмы колена.

Sky Sports стало известно, что внутри лондонского клуба ведутся переговоры о приглашении новичка на правый фланг обороны в январе.

На радаре у "Челси" находится 27-летний Юранович, который едва завоевал бронзовые медали на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Хорватии.

Юранович также является целью для "Барселоны", а "Селтик" хочет заключить новый контракт с Йосипом.


Метки Селтик, Челси, Юранович

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2022 06:00

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