Дубль Холанда помог "Сити" победить "Лидс"
Дубль Эрлинга Холанда помог "Манчестер Сити" победить на выезде "Лидс" со счетом 1:3 и вернуться на второе место в Премьер-Лиге.
Оправившись после болезни, в ворота "белых" вернулся Илан Мелье. Адам Форшоу заменил дисквалифицированного Тайлера Адамса. Также с первых минут появились Сэм Гринвуд и Вильфред Ньонто.
Впервые в карьере место в старте на матч Премьер-Лиги получил Рико Льюис. Эрлинг Холанд, естественно, расположился на острие атак "горожан".
Холанд едва не открыл счет уже на первой минуте, однако Мелье заранее выдвинулся навстречу и парировал удар норвежского бомбардира "Сити".
В дальнейшем гости втрое превосходили своего соперника по владению мячом, но моментов не создавали, лишь отметившись несколькими неточными ударами. У "Лидса" атакующая игра просто отсутствовала.
Второй в матче опасный момент возник на 31-й минуте, когда Холанд вышел один на один по центру, но Мелье вновь прочитал ситуацию и, заранее выдвинувшись из ворот, коленом отразил мяч.
В остатке первого тайма Джек Грилиш трижды промазал по воротам, и то же самое сделал Рияд Махрез.
И когда показалось, что хозяева выстоят до перерыва, случился гол. Это Родри добил мяч в ворота после отраженного Мелье удара Махреза — 0:1.
Второй тайм начался с того, что Грилиш вышел один на один. Джек выманил на себя Мелье и великодушно позволил Холанду поразить пустые ворота — 0:2.
Не успев прийти в себя, "белые" пропустили третий гол. Холанд сыграл в стенку с Грилишем и после ответного паса в касание пробил правой ногой — 0:3.
Терять было уже нечего, поэтому "Лидс" отправился вперед и на 73-й минуте сократил разницу в счете. Гринвуд подал угловой, а Паскаль Стрейк без особого сопротивления нанес удар головой — 1:3.
На 78-й минуте Холанд вновь вышел один на один, однако Мелье выиграл эту дуэль, как и две предыдущие. Хозяева ответили моментом Джо Гелхардта, который слегка не попал в угол ворот.
"Сити" выглядел слегка неубедительно в концовке, но так и не позволил "Лидсу" вернуться в игру.
До гола Стрейка "Сити" полностью переигрывал "Лидс". Хозяева чуть порадовали своих фанатов в концовке, но не более того — борьбы в этом матче не получилось.
"Лидс" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
29.12.2022 01:00
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Последние комментарии:
Наркот - вечный джун в ЦИПСО.
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Это фиаско ПВО.
Герань непосредственно над Харьковом
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Хахлы они таак лахи ахахаха
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Кекстеру вернули телефон и он тут же прибежал на фапл.
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Ливерпук=рабсия=параша
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КОРОЛИ!!!
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К О Р О Л Ь
нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов.
Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).
Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе «Сандерленда» в сезоне-1999/2000.
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[id236130731|Andrey], да! Самолёт терпит крушение, все эвакуировались, остались только Путин, Обэма, Лугабэ и...Джеймс Кэмерон. Решают, кому достанется последний парашют.
- А давайте проголосуем?
- Путин - 1 голос;
- Обэма - 1 голос;
- Джеймс Кемерон - 1 голос;
- Лукашенко - 97 голосов
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Наркот , голос !!!
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ожидания лузерпуков етим летом:
> "нуньес лучше Холанда, купили ультра-топа, вовсе не дерево, он еще всем всё покажет и докажет, бла-бла-бла"
реальность:
> нуньес так провалился за полгода, что пришлось впопыхах оформлять гакпо, лишь бы убрать уругвайское убожество с поля
ахахахахахахаха
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Наркот-ишак,хйу будешь?)))
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Лучший нападающий в истории футбола. Такого даже Роналдо не творил в свое время.
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У Холанда тем временем уже 20 голов в АПЛ. Реально машина.
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КОРОЛИ!!!
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В гонке
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КОРОЛИ!!!
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0 ЛЧ!
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