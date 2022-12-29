Дубль Холанда помог "Сити" победить "Лидс"

Эрлинг Холанд Дубль Эрлинга Холанда помог "Манчестер Сити" победить на выезде "Лидс" со счетом 1:3 и вернуться на второе место в Премьер-Лиге.

Оправившись после болезни, в ворота "белых" вернулся Илан Мелье. Адам Форшоу заменил дисквалифицированного Тайлера Адамса. Также с первых минут появились Сэм Гринвуд и Вильфред Ньонто.

Впервые в карьере место в старте на матч Премьер-Лиги получил Рико Льюис. Эрлинг Холанд, естественно, расположился на острие атак "горожан".

Холанд едва не открыл счет уже на первой минуте, однако Мелье заранее выдвинулся навстречу и парировал удар норвежского бомбардира "Сити".

В дальнейшем гости втрое превосходили своего соперника по владению мячом, но моментов не создавали, лишь отметившись несколькими неточными ударами. У "Лидса" атакующая игра просто отсутствовала.

Второй в матче опасный момент возник на 31-й минуте, когда Холанд вышел один на один по центру, но Мелье вновь прочитал ситуацию и, заранее выдвинувшись из ворот, коленом отразил мяч.

В остатке первого тайма Джек Грилиш трижды промазал по воротам, и то же самое сделал Рияд Махрез.

И когда показалось, что хозяева выстоят до перерыва, случился гол. Это Родри добил мяч в ворота после отраженного Мелье удара Махреза — 0:1.

Второй тайм начался с того, что Грилиш вышел один на один. Джек выманил на себя Мелье и великодушно позволил Холанду поразить пустые ворота — 0:2.

Не успев прийти в себя, "белые" пропустили третий гол. Холанд сыграл в стенку с Грилишем и после ответного паса в касание пробил правой ногой — 0:3.

Терять было уже нечего, поэтому "Лидс" отправился вперед и на 73-й минуте сократил разницу в счете. Гринвуд подал угловой, а Паскаль Стрейк без особого сопротивления нанес удар головой — 1:3.

На 78-й минуте Холанд вновь вышел один на один, однако Мелье выиграл эту дуэль, как и две предыдущие. Хозяева ответили моментом Джо Гелхардта, который слегка не попал в угол ворот.

"Сити" выглядел слегка неубедительно в концовке, но так и не позволил "Лидсу" вернуться в игру.

До гола Стрейка "Сити" полностью переигрывал "Лидс". Хозяева чуть порадовали своих фанатов в концовке, но не более того — борьбы в этом матче не получилось.

"Лидс" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2022 01:00

Количество просмотров Просмотров: 468

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. dexter 29.12.2022 01:56 # dexter
    Наркот - вечный джун в ЦИПСО.

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  2. v-0987654321 29.12.2022 01:44 # v-0987654321
    Это фиаско ПВО.

    Герань непосредственно над Харьковом

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  3. v-0987654321 29.12.2022 01:39 # v-0987654321
    Хахлы они таак лахи ахахаха

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  4. moneycity 29.12.2022 01:38 # moneycity
    Кекстеру вернули телефон и он тут же прибежал на фапл.

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  5. moneycity 29.12.2022 01:35 # moneycity
    Ливерпук=рабсия=параша

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  6. mancityman 29.12.2022 01:35 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  7. narcot 29.12.2022 01:25 # narcot
    К О Р О Л Ь



    нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов.

    Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).

    Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе «Сандерленда» в сезоне-1999/2000.

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  8. narcot 29.12.2022 01:22 # narcot
    [id236130731|Andrey], да! Самолёт терпит крушение, все эвакуировались, остались только Путин, Обэма, Лугабэ и...Джеймс Кэмерон. Решают, кому достанется последний парашют.
    - А давайте проголосуем?
    - Путин - 1 голос;
    - Обэма - 1 голос;
    - Джеймс Кемерон - 1 голос;
    - Лукашенко - 97 голосов

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  9. lancerlancer1 29.12.2022 01:21 # lancerlancer1
    Наркот , голос !!!

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  10. true-manc 29.12.2022 01:08 # true-manc
    ожидания лузерпуков етим летом:
    > "нуньес лучше Холанда, купили ультра-топа, вовсе не дерево, он еще всем всё покажет и докажет, бла-бла-бла"

    реальность:
    > нуньес так провалился за полгода, что пришлось впопыхах оформлять гакпо, лишь бы убрать уругвайское убожество с поля

    ахахахахахахаха

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  11. v-0987654321 29.12.2022 01:07 # v-0987654321
    Наркот-ишак,хйу будешь?)))

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  12. kellborn 29.12.2022 01:07 # kellborn
    Лучший нападающий в истории футбола. Такого даже Роналдо не творил в свое время.

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  13. brown-ale 29.12.2022 01:05 # brown-ale
    У Холанда тем временем уже 20 голов в АПЛ. Реально машина.

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  14. moneycity 29.12.2022 01:04 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  15. madchester 29.12.2022 01:04 # madchester
    В гонке

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  16. true-manc 29.12.2022 01:04 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  17. dexter 29.12.2022 01:03 # dexter
    0 ЛЧ!

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