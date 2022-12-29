Дубль Холанда помог "Сити" победить "Лидс"

Дубль Эрлинга Холанда помог "Манчестер Сити" победить на выезде "Лидс" со счетом 1:3 и вернуться на второе место в Премьер-Лиге.

Оправившись после болезни, в ворота "белых" вернулся Илан Мелье. Адам Форшоу заменил дисквалифицированного Тайлера Адамса. Также с первых минут появились Сэм Гринвуд и Вильфред Ньонто.



Впервые в карьере место в старте на матч Премьер-Лиги получил Рико Льюис. Эрлинг Холанд, естественно, расположился на острие атак "горожан".



Холанд едва не открыл счет уже на первой минуте, однако Мелье заранее выдвинулся навстречу и парировал удар норвежского бомбардира "Сити".



В дальнейшем гости втрое превосходили своего соперника по владению мячом, но моментов не создавали, лишь отметившись несколькими неточными ударами. У "Лидса" атакующая игра просто отсутствовала.



Второй в матче опасный момент возник на 31-й минуте, когда Холанд вышел один на один по центру, но Мелье вновь прочитал ситуацию и, заранее выдвинувшись из ворот, коленом отразил мяч.



В остатке первого тайма Джек Грилиш трижды промазал по воротам, и то же самое сделал Рияд Махрез.



И когда показалось, что хозяева выстоят до перерыва, случился гол. Это Родри добил мяч в ворота после отраженного Мелье удара Махреза — 0:1.



Второй тайм начался с того, что Грилиш вышел один на один. Джек выманил на себя Мелье и великодушно позволил Холанду поразить пустые ворота — 0:2.



Не успев прийти в себя, "белые" пропустили третий гол. Холанд сыграл в стенку с Грилишем и после ответного паса в касание пробил правой ногой — 0:3.



Терять было уже нечего, поэтому "Лидс" отправился вперед и на 73-й минуте сократил разницу в счете. Гринвуд подал угловой, а Паскаль Стрейк без особого сопротивления нанес удар головой — 1:3.



На 78-й минуте Холанд вновь вышел один на один, однако Мелье выиграл эту дуэль, как и две предыдущие. Хозяева ответили моментом Джо Гелхардта, который слегка не попал в угол ворот.



"Сити" выглядел слегка неубедительно в концовке, но так и не позволил "Лидсу" вернуться в игру.



До гола Стрейка "Сити" полностью переигрывал "Лидс". Хозяева чуть порадовали своих фанатов в концовке, но не более того — борьбы в этом матче не получилось.



"Лидс" — "Манчестер Сити". Отчет о матче