"Ливерпуль" завершил приобретение Гакпо

"Ливерпуль" завершил приобретение вингера ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо.

Лишь 48 часов назад "Ливерпуль" объявил о достигнутой договоренности с ПСВ насчет трансфера Гакпо стоимостью 37 миллионов фунтов.



С тех пор 23-летний голландец успел прилететь в Англию, пройти медобследование и согласовать личный контракт до 2028 года, взяв в мерсисайдском клубе 18-й номер.



"У меня очень хорошее предчувствие, я очень взволнован быть здесь. Мне не терпится приступить к тренировкам и начать играть за этот удивительный клуб".



"Думаю, это замечательный клуб, чтобы перейти сюда, попытаться показать, на что я способен, и помочь команде пережить больше красивых моментов, как они это уже делали в предыдущие годы".



"Думаю, для меня лично будет хорошо развиваться здесь. Здесь много отличных игроков, у которых я смогу многому научиться", — сообщил Гакпо.



Добавим, Гакпо является лучшим бомбардиром и ассистентом этого сезона Эредивизии (9+12), а на Чемпионате Мира в Катаре забил три гола в пяти матчах за свою сборную.



