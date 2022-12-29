"Ливерпуль" завершил приобретение Гакпо
"Ливерпуль" завершил приобретение вингера ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо.
Лишь 48 часов назад "Ливерпуль" объявил о достигнутой договоренности с ПСВ насчет трансфера Гакпо стоимостью 37 миллионов фунтов.
С тех пор 23-летний голландец успел прилететь в Англию, пройти медобследование и согласовать личный контракт до 2028 года, взяв в мерсисайдском клубе 18-й номер.
"У меня очень хорошее предчувствие, я очень взволнован быть здесь. Мне не терпится приступить к тренировкам и начать играть за этот удивительный клуб".
"Думаю, это замечательный клуб, чтобы перейти сюда, попытаться показать, на что я способен, и помочь команде пережить больше красивых моментов, как они это уже делали в предыдущие годы".
"Думаю, для меня лично будет хорошо развиваться здесь. Здесь много отличных игроков, у которых я смогу многому научиться", — сообщил Гакпо.
Добавим, Гакпо является лучшим бомбардиром и ассистентом этого сезона Эредивизии (9+12), а на Чемпионате Мира в Катаре забил три гола в пяти матчах за свою сборную.
29.12.2022 00:35
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Внимание,анекдот:
Стрип-клуб в Техасе.Вокруг пилона на радость мужикам кружится миловидная девушка.Из толпы мужиков один особо возбуждённый поднимается,достаёт револьвер марки Colt и стреляет прямо в петельку лифчика девицы,отчего тот и слетает.Под всеобщие аплодисменты стрелок представляется:
–Джон Денверс,штат Вашингтон!
Тут же встаёт ещё один мужик,достаёт пистолет Макарова и стреляет по пояску трусиков стриптизёрши,отчего те и спадают.Представляется под ещё более бурные аплодисменты:
–Андрей Ефремов,Россия,город Санкт-Петербург!
Моментально вскакивает третий мужик,достаёт обрез и шмаляет девчонке прямо в голову,отчего она разлетается во все стороны.В абсолютно затихшем зале герой орёт:
–Мыкола,Західна Украіна!
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К О Р О Л Ь
Нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов.
Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).
Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе «Сандерленда» в сезоне-1999/2000.
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Герань Гакпо!!!
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Лансерок-пидарок, хуй будешь?))
29.12.2022 00:59 # удалить
narcot
Изначально мой вопрос был: сколько месяцев срусня берет городок Бахмут) а ты порвался) ответ же в одно слово))
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29.12.2022 01:00 # удалить
narcot
Я тебе про Херсон, ты мне про винницу))) ору)) ты, чмо, опозорилось))
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Источник: http://fapl.ru/posts/97621/?c=1#c7692522
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скузня:
> мертвый центр поля, огромные кадровые проблемы в полузащите
> покупают еще одного нападающего
как же ору от тупости лузерпуков)))
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Нуньеса на лавку
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Сойдет.
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лузерпуль - это гакпо. официально
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хорошо за такие деньги
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О как же му? Пролетел....
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вообще похуй
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Норм трансфер. Просто норм. Вряд ли усилит лфк, но за такие бабки норм.
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топ за свои деньги. Хорошо что в ЛФК быстро поняли какой гавно за 100 миллионов купили. Теперь можно будет смело Дарвина отчислять( за деньги это полено все равно никто не купит.)
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не нужок был (с) кск
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