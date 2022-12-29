"Ливерпуль" завершил приобретение Гакпо

Коди Гакпо "Ливерпуль" завершил приобретение вингера ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо.

Лишь 48 часов назад "Ливерпуль" объявил о достигнутой договоренности с ПСВ насчет трансфера Гакпо стоимостью 37 миллионов фунтов.

С тех пор 23-летний голландец успел прилететь в Англию, пройти медобследование и согласовать личный контракт до 2028 года, взяв в мерсисайдском клубе 18-й номер.

"У меня очень хорошее предчувствие, я очень взволнован быть здесь. Мне не терпится приступить к тренировкам и начать играть за этот удивительный клуб".

"Думаю, это замечательный клуб, чтобы перейти сюда, попытаться показать, на что я способен, и помочь команде пережить больше красивых моментов, как они это уже делали в предыдущие годы".

"Думаю, для меня лично будет хорошо развиваться здесь. Здесь много отличных игроков, у которых я смогу многому научиться", — сообщил Гакпо.

Добавим, Гакпо является лучшим бомбардиром и ассистентом этого сезона Эредивизии (9+12), а на Чемпионате Мира в Катаре забил три гола в пяти матчах за свою сборную.

Коди Гакпо


Метки Гакпо, Ливерпуль, ПСВ, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2022 00:35

Количество просмотров Просмотров: 830

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Последние комментарии:




  1. narcot 29.12.2022 01:17 # narcot
    Внимание,анекдот:
    Стрип-клуб в Техасе.Вокруг пилона на радость мужикам кружится миловидная девушка.Из толпы мужиков один особо возбуждённый поднимается,достаёт револьвер марки Colt и стреляет прямо в петельку лифчика девицы,отчего тот и слетает.Под всеобщие аплодисменты стрелок представляется:
    –Джон Денверс,штат Вашингтон!
    Тут же встаёт ещё один мужик,достаёт пистолет Макарова и стреляет по пояску трусиков стриптизёрши,отчего те и спадают.Представляется под ещё более бурные аплодисменты:
    –Андрей Ефремов,Россия,город Санкт-Петербург!
    Моментально вскакивает третий мужик,достаёт обрез и шмаляет девчонке прямо в голову,отчего она разлетается во все стороны.В абсолютно затихшем зале герой орёт:
    –Мыкола,Західна Украіна!

    (ответить)

  2. narcot 29.12.2022 01:13 # narcot
    К О Р О Л Ь



    Нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов.

    Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).

    Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе «Сандерленда» в сезоне-1999/2000.

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  3. v-0987654321 29.12.2022 01:03 # v-0987654321
    Герань Гакпо!!!

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  4. narcot 29.12.2022 01:02 # narcot
    Лансерок-пидарок, хуй будешь?))




    29.12.2022 00:59 # удалить
    narcot

    Изначально мой вопрос был: сколько месяцев срусня берет городок Бахмут) а ты порвался) ответ же в одно слово))
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    29.12.2022 01:00 # удалить
    narcot

    Я тебе про Херсон, ты мне про винницу))) ору)) ты, чмо, опозорилось))
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    Источник: http://fapl.ru/posts/97621/?c=1#c7692522

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  5. true-manc 29.12.2022 01:02 # true-manc
    скузня:
    > мертвый центр поля, огромные кадровые проблемы в полузащите
    > покупают еще одного нападающего

    как же ору от тупости лузерпуков)))

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  6. narcot 29.12.2022 01:01 # narcot
    Нуньеса на лавку

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  7. dexter 29.12.2022 01:00 # dexter
    Сойдет.

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  8. true-manc 29.12.2022 00:58 # true-manc
    лузерпуль - это гакпо. официально

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  9. normalyok 29.12.2022 00:50 # normalyok
    хорошо за такие деньги

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  10. chelsiukpro 29.12.2022 00:49 # chelsiukpro
    О как же му? Пролетел....

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  11. liverputin 29.12.2022 00:48 # liverputin
    вообще похуй

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  12. bembo 29.12.2022 00:45 # bembo
    Норм трансфер. Просто норм. Вряд ли усилит лфк, но за такие бабки норм.

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  13. kellborn 29.12.2022 00:38 # kellborn
    топ за свои деньги. Хорошо что в ЛФК быстро поняли какой гавно за 100 миллионов купили. Теперь можно будет смело Дарвина отчислять( за деньги это полено все равно никто не купит.)

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  14. zheka000000 29.12.2022 00:38 # zheka000000
    не нужок был (с) кск

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