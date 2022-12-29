Беллингем предпочитает "Реал" "Ливерпулю"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем собирается отвергнуть интерес "Ливерпуля" и перейти в "Реал" следующим летом.

Беллингем является целью номер "Ливерпуля" по обновлению центра поля. Главный тренер "красных" Юрген Клопп надеялся, что его капитан Джордан Хендерсон окажет влияние на своего юного партнера по сборной Англии во время Чемпионата Мира в Катаре.



Однако 19-летний Беллингем уже сообщил своему окружению о намерении перейти в "Реал" по окончании этого сезона, утверждает Goal.



"Реал" манит Джуда возможностью составить звездную линию полузащиты вместе с Орельеном Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде на следующее десятилетие.



Помимо Беллингема, "Реал" также проявляет интерес к Энцо Фернандесу из "Бенфики", однако Джуд всегда был во главе списка испанского гранда.



"Боруссия" уже смирилась с уходом Беллингема в конце сезона, но надеется выручить около 120 миллионов евро (106 млн. фунтов) за экс-игрока "Бирмингема".