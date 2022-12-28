Тен Хаг расстроен, что МЮ не смог заполучить Гакпо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг остался расстроен тем, что его клуб не смог приобрести вингера ПСВ Коди Гакпо.

Тен Хаг рассматривал своего соотечественника Гакпо в качестве цели номер один на замену покинувшему клуб Криштиану Роналду, однако теперь Коди продолжит свою карьеру в "Ливерпуле".



"Ливерпуль" согласовал компенсацию за Гакпо в размере 37 миллионов фунтов плюс бонусы, а сам Коди уже прибыл в Англию, чтобы пройти медобследование и присоединиться к команде Юргена Клоппа.



Как сообщает ESPN, трансфер Гакпо в "Ливерпуль" не стал сюрпризом для Тен Хага, у которого один агент с Коди. Эрик заранее знал, что "Юнайтед" не будет выдвигать свое предложение по игроку сборной Голландии.



Минувшим летом "Юнайтед" потратил на трансферы около 230 млн. фунтов, что оказалось значительно больше запланированного. "Красные дьяволы" выложили огромные суммы за Каземиро и Антони на исходе окна, из-за чего у Тен Хага практически не осталось свободных средств на январь.



Сложившаяся ситуация расстраивает Тен Хага, который прямо выразил боссам "Юнайтед" свое разочарование. Вместе с тем Эрик надеется, что "дьяволы" смогут найти краткосрочное решение в виде доступного для аренды в январе нападающего.