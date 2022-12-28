Мэддисон не сыграет против "Ливерпуля"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон пропустит выезд к "Ливерпулю" в ближайшую пятницу из-за продолжающихся проблем с коленом.

Напомним, изначально 26-летний Мэдддисон повредил свое колено в заключительном матче за "Лестер" перед Чемпионатом Мира в Катаре. Несмотря на это, Джеймс попал в заявку сборной Англии на турнир.



В Катаре Мэддисон некоторое время не мог тренироваться с национальной командой. Джеймс назывался среди запасных на матчи против Уэльса, Сенегала и Франции, но так и не сыграл ни минуты.



С момента возвращения с ЧМ-2022 Мэддисон еще не тренировался со своими партнерами по "Лестеру", пропустив поражение 0:3 от "Ньюкасла" в минувший понедельник. У Джеймса вернулась боль в колене, и это поставило в тупик медицинский штаб "лис".



Как сообщает The Guardian, эта ситуация заставила Мэддисона вместе с клубным доктором Марком Уоллером отправиться на консультацию к профильному специалисту в Лондон в среду.



В данный момент неясно, как долго будет отсутствовать Мэддисон, однако выезд на "Энфилд" 30 декабря Джеймс совершенно точно пропустит.



Добавим, Мэддисон является лучшим игроком команды Брендана Роджерса в этом сезоне, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи в 13 матчах Премьер-Лиги.