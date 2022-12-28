"Челси" готов заплатить 105 млн. фунтов за Эрнандеса

Энцо Фернандес "Челси" выразил готовность выплатить отступные по контракту полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

При Тодде Бели "Челси" ориентируется на приглашение лучших талантов со всего мира, и 21-летний Фернандес, признанный лучшим молодым игроком ЧМ-2022, идеально соответствует стратегии нового владельца "синих".

Как сообщает Evening Standard, "Челси" уже обозначил свой интерес к Энцо, проведя встречу с президентом "Бенфики" Руем Коштой и агентом игрока Жорже Мендешем.

По информации издания, минимум один неназванный клуб готов составить конкуренцию "синим" в борьбе за полузащитника сборной Аргентины в зимнее трансферное окно.

При этом "Челси" уже выразил готовность заплатить 105 миллионов фунтов отступных по контракту Фернандеса, что делает "Бенфику" бессильной помешать уходу своей звезды.


Метки Бенфика, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2022 21:00

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