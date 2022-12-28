"Челси" готов заплатить 105 млн. фунтов за Эрнандеса

"Челси" выразил готовность выплатить отступные по контракту полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

При Тодде Бели "Челси" ориентируется на приглашение лучших талантов со всего мира, и 21-летний Фернандес, признанный лучшим молодым игроком ЧМ-2022, идеально соответствует стратегии нового владельца "синих".



Как сообщает Evening Standard, "Челси" уже обозначил свой интерес к Энцо, проведя встречу с президентом "Бенфики" Руем Коштой и агентом игрока Жорже Мендешем.



По информации издания, минимум один неназванный клуб готов составить конкуренцию "синим" в борьбе за полузащитника сборной Аргентины в зимнее трансферное окно.



При этом "Челси" уже выразил готовность заплатить 105 миллионов фунтов отступных по контракту Фернандеса, что делает "Бенфику" бессильной помешать уходу своей звезды.