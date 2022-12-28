"Челси" объявил о приобретении Давида Датро Фофана

"Челси" объявил о приобретении нападающего "Мольде" Давида Датро Фофана.

В своем официальном заявлении "Челси" сообщает, что Фофана присоединится к лондонскому клубу 1 января.



В лице 20-летнего ивуарийца "синие" получат игрока, который забил 15 голов и отдал пять результативных передач в этом розыгрыше норвежского чемпионата.



Трансферный гуру Фабрицио Романо оценивает трансфер Фофана в 12 миллионов евро (10.6 млн. фунтов).



Приобретение Давида Датро поможет команде Грэма Поттера справиться с потерей Армандо Бройи, который в этом сезоне уже не сыграет из-за надрыва крестообразных связок колена.