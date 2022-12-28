"Челси" объявил, что Джеймс пропустит до месяца
"Челси" объявил, что крайний защитник Рис Джеймс пропустит до месяца с травмой колена.
Изначально повредив свое колено против "Милана" в октябре, Джеймс вышел в стартовом составе "Челси" на первый после паузы на ЧМ-2022 матч — против "Борнмута" накануне.
Однако в начале второго тайма у Риса случился рецидив, и после победы 2:0 главный тренер "синих" Грэм Поттер призвал "скрестить пальцы" в ожидании вердикта докторов.
Как гласит официальное заявление "Челси", углубленное обследование показало, что 23-летний англичанин будет отсутствовать до конца января.
Таким образом, Джеймс в числе прочих пропустит матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а также битву с "Сити" в Кубке Англии.
28.12.2022 19:00
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Рот йо6ал
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