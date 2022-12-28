Рис Джеймс посетовал на "тяжелейший год"

Защитник "Челси" Рис Джеймс назвал уходящий год тяжелейшим в своей карьере.

В первом же матче после перенесенной в октябре травмы колена — против "Борнмута" накануне — у Джеймса случился рецидив. Рис покидал поле "Стэмфорд Бридж" в слезах.



И так пропустив Чемпионат Мира в Катаре, сейчас Джеймс вновь готовится к продолжительному пребыванию в лазарете. По словам Риса, это очень тяжело в душевном плане.



"2022 стал моим тяжелейшим годом. Просто хочу поблагодарить всех вас за поддержку, никто из вас не остался незамеченным".



"Естественно, это повлияло на меня в душевном плане, и в данный момент я просто пытаюсь совладать с тем, что на меня свалилось".



"Надеюсь, ваш конец года наполнен миром, удовольствием и радостью. Люблю вас всех, увидимся в следующем году", — написал Джеймс в твиттере.