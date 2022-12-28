Роджерс получит деньги на трех новичков в январе

Главному тренеру "Лестера" Брендану Роджерсу были обещаны средства на укрепление состава в зимнее трансферное окно.

На Boxing Day "Лестер" был разгромлен дома "Ньюкаслом" со счетом 0:3 и теперь находится всего в четырех очках от зоны вылета Премьер-Лиги. Столь опасная ситуация подталкивает клуб с "Кинг Пауэр" к выходу на трансферный рвнок.



"Лисы" не смогли толком укрепить свой состав в январе, однако в преддверии января Роджерсу было сказано, что у Брендана будут деньги на приглашение новичков.



Как сообщает The Times, Роджерс надеется укрепить состав своей команды в январе с помощью правого вингера, левого защитника и центрального защитника.