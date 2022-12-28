Роджерс получит деньги на трех новичков в январе

Брендан Роджерс Главному тренеру "Лестера" Брендану Роджерсу были обещаны средства на укрепление состава в зимнее трансферное окно.

На Boxing Day "Лестер" был разгромлен дома "Ньюкаслом" со счетом 0:3 и теперь находится всего в четырех очках от зоны вылета Премьер-Лиги. Столь опасная ситуация подталкивает клуб с "Кинг Пауэр" к выходу на трансферный рвнок.

"Лисы" не смогли толком укрепить свой состав в январе, однако в преддверии января Роджерсу было сказано, что у Брендана будут деньги на приглашение новичков.

Как сообщает The Times, Роджерс надеется укрепить состав своей команды в январе с помощью правого вингера, левого защитника и центрального защитника.


Метки Лестер, Роджерс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2022 17:00

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  1. sausage 28.12.2022 18:03 # sausage
    Сложная жизнь у Брендана. В Ливерпуле вынужден был бодаться с Эдвардсом, работать с разными балотеллями и мириться с уходом Суареса. Теперь в Лестере каждый год уходят ключевые игроки, много травм. Сейчас вон Меддисон на лыжах.

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