"Арсенал" оптимистичен насчет покупки Мудрика

"Арсенал" испытывает "осторожный оптимизм" насчет приобретения вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Sky Sports может подтвердить, что "Шахтер" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику в размере около 55 миллионов фунтов, включая бонусы.



У двух клубов остаются существенные разногласия насчет стоимости 21-летнего игрока сборной Украины, а также насчет структуры платежей.



Однако "канониры" оптимистичны насчет достижения компромисса, особенно с учетом отклика из лагеря Мудрика — сам Михаил решительно настроен присоединиться к команде Микеля Артеты в январе.



При этом "Арсенал" не рассматривает Мудрика, забившего 10 голов в этом сезоне, в качестве прямой замены для Габриэля Жезуса, перенесшего операцию на колене.