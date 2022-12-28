Персональный тренер возмущен рецидивом у Джеймса

Персональный тренер Риса Джеймса пришел в ярость после рецидива травмы колена у защитника "Челси".

Накануне 23-летний Джеймс вышел в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута", появившись на футбольном поле впервые с октября.



Однако в начале второго тайма Рис был вынужденно заменен, а главный тренер "синих" Грэм Поттер уже подтвердил, что его подопечный снова травмировал свое проблемное колено.



Отсутствие должной осторожности со стороны "Челси" в отношении едва выздоровевшего игрока возмутило Джеймса Ральфа, который персонально занимается с Джеймсом, сообщает Daily Mail.



"Я должен прикусить свой язык, хотя мне есть много что сказать", — написал Ральф в инстаграме с соответствующими смайликами, спустя несколько часов удалив свое сообщение.