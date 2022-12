Светская хроника за среду

"Челси" сделал предложение по Энцо Фернандесу. "Манчестер Юнайтед" нацелился на Стефана Де Врея. Скотт Паркер может возглавить "Норвич". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий "Ренна" Мартен Терье заинтересовал "Манчестер Юнайтед". (Daily Mirror)



"Юнайтед" хочет подписать защитника "Интера" Стефана Де Врея свободным агентом следующим летом. (Daily Mirror)



"Юнайтед" не будет участвовать в борьбе за нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша, чья аренда на полсезона обошлась бы в 16 миллионов фунтов. (The Times)



Президент "Аль-Насра" отрицает, что его клуб договорился с экс-нападающим "Юнайтед" Криштиану Роналду. (Sky Sports)



"Арсенал" готовит второе предложение о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. (Evening Standard)



"Бенфика" опасается, что "Ньюкасл" выплатит 105 млн. фунтов отступных за полузащитника Энцо Фернандеса. (Daily Mail)



"Челси" предложил 115 млн. фунтов "Бенфике" за Фернандеса. (Record)



"Челси" все ближе к покупке защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле за 35 млн. фунтов. (The Times)



Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк сыграл ключевую роль в том, что вингер ПСВ Коди Гакпо, его партнер по сборной Голландии, выбрал "красных". (Eindhovens Dagblad)



"Лидс" готовится сделать предложение о покупке защитника "Ред Булл" Максимилиана Вебера. (Fabrizio Romano)



"Наполи" надеется выкупить у "Тоттенхэма" полузащитника Танги Ндомбеле после аренды. (Foot Mercato)



Несколько клубов Премьер-Лиги сражаются с "Интером" за нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама. (90min)



Другое



Экс-наставник "Фулхэма" и "Борнмута" Скотт Паркер является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Норвича". (Teamtalk)



Сын Криштиану Роналду вернулся в академию "Реала". (Madrid Xtra)



Номер отеля, где жил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси во время ЧМ-2022, будет превращен в музей. (The Sun)