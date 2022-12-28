17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

Кевин Де Брюйне В среду, 28 декабря, поединком "Лидса" и "Манчестер Сити" завершится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция

"Лидс" находится всего в одном мяче от клубного антирекорда по количеству пропущенных голов в Премьер-Лиге за календарный год (70 в 2003). "Манчестер Сити" не забивал с игры в четырех последних выездных матчах во всех соревнованиях. "Горожане" выиграли обе встречи с "белыми" в прошлом сезоне с общим счетом 11:0.

"Лидс" надеется на возвращение в ворота после болезни своего первого номера Илана Мелье. Тайлер Адамс дисквалифицирован.

Защитник "Сити" Рубен Диаш пропустит месяц с травмой задней поверхности бедра. Калвин Филлипс не в форме. Хулиан Альварес отдыхает после ЧМ-2022.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 424

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Последние комментарии:




  1. moneycity 28.12.2022 13:29 # moneycity
    28.12.2022 13:22 #
    ian

    Я вел себя как обычно, и если бы нашелся какой-нибудь долбаеб, который начал на меня газовать, то разбил бы ему ебало, несмотря на цель визита

    Источник: http://fapl.ru/posts/97613/?c=1

    Осторожно, у яночки начались месячные, сегодня она агрессивная даже с основного аккаунта.

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  2. bembo 28.12.2022 13:16 # bembo
    "Абсурднейшее, что я слышал": Илон Маск отреагировал на сумасшедшие предсказания поехавшего кукухой Димона

    Кремлевский алкоголик поймал белку прозрение и предсказал колоссальный рост цен на газ и нефть, распад Евросоюза, захват западных частей Украины Венгрией и Польшей, а также гражданскую войну в США.

    Более того, по итогам этой гражданской войны, именно Маск, по прогнозам Димона, станет главой нескольких штатов.

    &#128172; "Это, безусловно, абсурднейшие прогнозы, которые я когда-либо слышал, которые в то же время демонстрируют удивительно низкую обознанность искусственного интеллекта в вопросах прогресса и устойчивой энергетики", сказал Маск.



    Чо там по сексологам из Украины!?? Ахаах орууу с пидорашек

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  3. arnold 28.12.2022 13:05 # arnold
    писькандер писькандер

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  4. scholes18 28.12.2022 13:02 # scholes18
    писать несусветную чушь и считать себя столпом адекватности это так в стиле ватников.

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  5. true-manc 28.12.2022 13:02 # true-manc
    прекрасная рассия будущего: холодное лето 2023го. Сосидж встречает местных пидорашек либералов где-то на Соловках

    https://www.youtube.com/watch?v=HOEqvhQTfXs

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  6. true-manc 28.12.2022 13:01 # true-manc
    > "Горожане" выиграли обе встречи с "белыми" в прошлом сезоне с общим счетом 11:0.

    КОРОЛИ!!!

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  7. true-manc 28.12.2022 13:00 # true-manc
    > ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ

    КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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