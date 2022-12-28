17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды
В среду, 28 декабря, поединком "Лидса" и "Манчестер Сити" завершится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция
"Лидс" находится всего в одном мяче от клубного антирекорда по количеству пропущенных голов в Премьер-Лиге за календарный год (70 в 2003). "Манчестер Сити" не забивал с игры в четырех последних выездных матчах во всех соревнованиях. "Горожане" выиграли обе встречи с "белыми" в прошлом сезоне с общим счетом 11:0.
"Лидс" надеется на возвращение в ворота после болезни своего первого номера Илана Мелье. Тайлер Адамс дисквалифицирован.
Защитник "Сити" Рубен Диаш пропустит месяц с травмой задней поверхности бедра. Калвин Филлипс не в форме. Хулиан Альварес отдыхает после ЧМ-2022.
28.12.2022 13:00
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Последние комментарии:
28.12.2022 13:22 #
ian
Я вел себя как обычно, и если бы нашелся какой-нибудь долбаеб, который начал на меня газовать, то разбил бы ему ебало, несмотря на цель визита
Источник: http://fapl.ru/posts/97613/?c=1
Осторожно, у яночки начались месячные, сегодня она агрессивная даже с основного аккаунта.
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"Абсурднейшее, что я слышал": Илон Маск отреагировал на сумасшедшие предсказания поехавшего кукухой Димона
Кремлевский алкоголик поймал белку прозрение и предсказал колоссальный рост цен на газ и нефть, распад Евросоюза, захват западных частей Украины Венгрией и Польшей, а также гражданскую войну в США.
Более того, по итогам этой гражданской войны, именно Маск, по прогнозам Димона, станет главой нескольких штатов.
💬 "Это, безусловно, абсурднейшие прогнозы, которые я когда-либо слышал, которые в то же время демонстрируют удивительно низкую обознанность искусственного интеллекта в вопросах прогресса и устойчивой энергетики", сказал Маск.
Чо там по сексологам из Украины!?? Ахаах орууу с пидорашек
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писькандер писькандер
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писать несусветную чушь и считать себя столпом адекватности это так в стиле ватников.
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прекрасная рассия будущего: холодное лето 2023го. Сосидж встречает местных пидорашек либералов где-то на Соловках
https://www.youtube.com/watch?v=HOEqvhQTfXs
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> "Горожане" выиграли обе встречи с "белыми" в прошлом сезоне с общим счетом 11:0.
КОРОЛИ!!!
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> ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ
КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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