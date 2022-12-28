17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

В среду, 28 декабря, поединком "Лидса" и "Манчестер Сити" завершится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" находится всего в одном мяче от клубного антирекорда по количеству пропущенных голов в Премьер-Лиге за календарный год (70 в 2003). "Манчестер Сити" не забивал с игры в четырех последних выездных матчах во всех соревнованиях. "Горожане" выиграли обе встречи с "белыми" в прошлом сезоне с общим счетом 11:0.



"Лидс" надеется на возвращение в ворота после болезни своего первого номера Илана Мелье. Тайлер Адамс дисквалифицирован.



Защитник "Сити" Рубен Диаш пропустит месяц с травмой задней поверхности бедра. Калвин Филлипс не в форме. Хулиан Альварес отдыхает после ЧМ-2022.