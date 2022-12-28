"Ювентус" заинтересован в Макаллистере

Алексис Макаллистер "Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера.

Как утверждает La Repubblica, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри находится под большим впечатлением от игры Макаллистера на Чемпионате Мира в Катаре, где Алексис помог сборной Аргентины завоевать золотые медали.

Теперь "Ювентус" готов составить конкуренцию другим заинтересованным в Макаллистере клубам, включая "Арсенал" и "Атлетико". В Турине ожидают, что "Брайтон" будет готов отпустить свою звезду примерно за 35 миллионов фунтов.

Однако убедить "чаек" продать Макаллистера будет непросто. Перед отъездом в Катар 23-летний аргентинец заключил новый контракт до 2025 года с опцией продления на 12 месяцев.


Метки Брайтон, Макаллистер, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2022 12:00

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