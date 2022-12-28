"Эвертон" хочет арендовать Элангу

"Эвертон" находится среди клубов, заинтересованных в аренде вингера "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланги.

В этом сезоне Эланга отметился только пятью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail, "Эвертон" вызвался обеспечить Энтони регулярной игровой практикой, однако пока "красные дьяволы" не могут отпустить 20-летнего шведа.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг будет готов рассмотреть возможность ухода Эланги в аренду лишь после того, как обзаведется заменой для Криштиану Роналду.