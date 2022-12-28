Гвардиола: "Холанд будет готов к "Лидсу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его нападающий Эрлинг Холанд не проявит жалости к "Лидсу".

В среду "Сити" сыграет на "Элланд Роуд" с "Лидсом", и для Холанда это будет возвращение в город, в котором он родился.



Кроме того, Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, на протяжении трех лет выступал за "белых".



Наконец, в этот день Холанд воссоединится с главным тренером "Лидса" Джесси Маршем, которого он знает по совместной работе в "Ред Булл".



Однако Гвардиола убежден, что все это не помешает его бомбардиру должным образом настроиться на матч.



"Это будет не товарищеский матч. Они хотят победить, мы хотим победить. Их фанаты будут подгонять свою команду".



"Надеюсь, сопернику не удастся заразить Эрлинга своими лестными словами. Думаю, он будет готов, и я практически уверен, что Джесси предпочтет, чтобы мы сыграли своими лучшими игроками", — цитирует Гвардиолу The Independent.