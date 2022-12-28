"Челси" вступил в борьбу за Энцо Фернандеса

"Челси" решил побороться за полузащитника "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

21-летний Фернандес привлек внимание больших клубов с помощью Чемпионата Мира в Катаре, где он взял золотые медали со своей сборной и был признан лучшим молодым игроком турнира.



Ранее наиболее заинтересованным в Энцо клубом Премьер-Лиги считался "Ливерпуль", чья полузащита давно нуждается в обновлении.



Однако португальское издание Cmjornal утверждает, что теперь появился еще один серьезный претендент на Фернандеса. Речь о "Челси", чьи представители уже прибыли в Лиссабон на переговоры.



"Бенфика" совершенно не желает отпускать Фернандеса посреди сезона. Если Энцо и уйдет в январе, то только за 106 миллионов фунтов, что прописаны в его контракте в качестве отступных.