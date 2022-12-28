"Челси" вступил в борьбу за Энцо Фернандеса
"Челси" решил побороться за полузащитника "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.
21-летний Фернандес привлек внимание больших клубов с помощью Чемпионата Мира в Катаре, где он взял золотые медали со своей сборной и был признан лучшим молодым игроком турнира.
Ранее наиболее заинтересованным в Энцо клубом Премьер-Лиги считался "Ливерпуль", чья полузащита давно нуждается в обновлении.
Однако португальское издание Cmjornal утверждает, что теперь появился еще один серьезный претендент на Фернандеса. Речь о "Челси", чьи представители уже прибыли в Лиссабон на переговоры.
"Бенфика" совершенно не желает отпускать Фернандеса посреди сезона. Если Энцо и уйдет в январе, то только за 106 миллионов фунтов, что прописаны в его контракте в качестве отступных.
28.12.2022 09:00
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