Тен Хаг объяснил, почему Шоу сыграл центрального защитника

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему Люк Шоу сыграл центрального защитника против "Ноттингем Форест".

Накануне вечером Шоу помог "Юнайтед" одержать победу 3:0, причем сыграл не на своей привычной позиции левого защитника, а составил пару Рафаэлю Варану в центре обороны.



По словам Тен Хага, Люк сам вызвался помочь команде, столкнувшейся с дефицитом центральных защитников.



"Он сам вызвался сыграть центрального защитника на прошлой неделе. В данный момент сезона мы вынуждены искать решения на этой позиции, и именно это мы делаем".



"Мы обладаем опытными игроками, и они знают, что делать", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.