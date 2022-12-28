"Ньюкасл" заинтересован в Жоржиньо

"Ньюкасл" заинтересован в приглашении полузащитника Жоржиньо, если тот покинет "Челси" свободным агентом в конце сезона.

Жоржиньо сыграл свыше 130 матчей за "Челси" после своего перехода из "Наполи" в 2018 году, однако сейчас от контракта 31-летнего итальянца остается всего полгода.



Жоржиньо неоднократно говорил, что его приоритет — продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж", однако "Челси" пока не предлагал игроку новую сделку и даже не приглашал к столу переговоров.



Как утверждает Daily Mail, "синие" хотят снизить средний возраст команды и сделать ставку на молодежь, поэтому высока вероятность, что следующим летом Жоржиньо придется искать новый клуб.



Эта ситуация может оказаться на руку "Ньюкаслу", который имеет отличные шансы попасть в еврокубки на будущий сезон и которому бы пригодился опыт Жоржиньо.