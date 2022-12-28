Тен Хаг: "Мы ищем нападающего"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему рассчитывает подписать нападающего в январе.

В преддверии матча против "Ноттингем Форест" стало известно, что "Юнайтед" проиграл борьбу "Ливерпулю" за Коди Гакпо из ПСВ и вообще едва ли будет тратиться на нападающего в январе.



Согласно слухам, "красные дьяволы" лишь готовы рассмотреть варианты с арендой. После победы 3:0 Тен Хаг отказался обсуждать конкретные имена, но дал понять, что рассчитывает на усиление.



"Я не обсуждаю персоналии. Мы ищем атакующих игроков, ищем нападающего. Это было бы хорошо, учитывая такое обилие матчей впереди".



"Мы хотим продолжать играть во всех соревнованиях, в которых мы участвуем. Мы хотим задержаться там для конца, а для этого количество имеет значение", — сообщил Тен Хаг Amazon Prime.