МЮ разгромил "Форест" и оказался в одном очке от топ-4

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 3:0 и сократил отставание от топ-4 Премьер-Лиги до одного очка.

Относительно победы над "Бернли" в Кубке Лиги в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Рафаэль Варан, Люк Шоу и Антони, заменив Мартина Дубравку, Виктора Линделефа, Скотта Мактоминея и Алехандро Гарначо.



На ворота "лесников" вышел Уэйн Хеннесси, заменив Дина Хендерстона, сыграть которому помешали условия аренды. Вернулись в старт Серж Орье и Ренан Лоди.



Первый опасный момент возник на шестой минуте, когда Тирелл Маласиа пробил с острого угла, однако Хеннесси перевел мяч в штангу.



"Юнайтед" продолжил нагнетать давление и на 19-й минуте открыл счет. Исполняя угловой, Кристиан Эриксен прострелил низом в штрафную, где брошенный защитниками Маркус Рэшфорд нанес удар в касание — 1:0.



А на 22-й минуте гости дрогнули во второй раз. Завершая контратаку своей команды, Антони Мартиаль нанес удар низом с линии штрафной площади — 2:0. Хеннесси дотянулся до мокрого мяча, но спасти свою команду не смог.



Постепенно "Форест" отодвинул игру от своих ворот, а на 40-й минуте даже забил. Райан Йетс нанес удар головой с отскоком от газона после подачи Лоди со штрафного, однако по пути в ворота мяч задел находившегося в офсайде Вилли Боли, поэтому гол не был засчитан.



Во втором тайме "Юнайтед" продолжил пристреливаться, но вышел всяких похвал действовал Хеннесси, отразивший удары с близкого расстояния от Антони, Мартиаля и Рэшфорда.



На 70-й минуте и Де Хеа продемонстрировал свое мастерство, совершив два сейва подряд.



Точка в матче была поставлена на 87-й минуте, когда Каземиро совершил перехват на чужой половине поля, после чего сделал роскошную передачу в штрафную на Фреда — 3:0.



"Юнайтед" провел отличный матч, показав достойный по содержанию футбол. "Форест" не выглядел безнадежно, но значительно уступил своему сопернику в классе и организации игры.



"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче