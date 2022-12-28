Поттер подтвердил, что у Джеймса случился рецидив травмы колена

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер подтвердил, что у Риса Джеймса случился рецидив того самого колена, из-за которого защитник пропустил Чемпионат Мира в Катаре.

Матч с "Борнмутом" во вторник вечером стал первым для Джеймса с 11 октября, когда Рис получил тяжелую травму колена против "Милана".



Джеймс выглядел очень хорошо, однако в начале второго тайма 23-летнему англичанину потребовалась вынужденная замена.



После победы 2:0 Поттер призвал дождаться вердикта докторов, но подтвердил, что речь идет о рецидиве едва вылеченного колена.



"Нет, у меня нет особых новостей. Пока слишком рано, но это та самая область, так что это тревожно. В ближайшие 24-48 часов станет видно".



"В данный момент слишком рано. Он кое-что почувствовал. Нам нужно скрестить пальцы".



"Он расстроен. Конечно, расстроен. В данный момент мы просто надеемся, что не все так плохо", — цитирует Поттера Football.London.