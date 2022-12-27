МЮ ищет нападающего для аренды в январе
"Манчестер Юнайтед" сможет подписать нападающего в январе только на правах аренды.
На днях главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клубу нужно заменить ушедшего Криштиану Роналду, однако The Guardian утверждает, что "красные дьяволы" не будут покупать нападающего в зимнее окно.
"Юнайтед" и так потратил около 230 миллионов фунтов на трансферы минувшим летом, вдобавок сейчас семейство Глэйзеров готовит свой клуб к продаже.
В сложившейся ситуации Тен Хаг и спортивный директор Джон Мерто вынуждены искать нападающего среди игроков, доступных для аренды.
"Юнайтед" хотел взять Коди Гакпо в аренду с последующим выкупом, однако этот вариант оказался менее привлекательным для ПСВ, нежели прямая продажа игрока в "Ливерпуль".
Что касается Жоау Фелиша из "Атлетико", то этой сделки тоже не будет — арендная плата за 23-летнего португальца слишком велика для "дьяволов".
Кроме того, "Юнайтед" решил не возвращаться к варианту с приглашением нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича, которого Тен Хаг рассматривал минувшим летом.
27.12.2022 23:00
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шанс для дзюбиньо
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С одной стороны МЮ итак вложил крупную сумму денег в состав летом, а с другой стороны очевидно, что Тен Хагу с самого начала сезона не хватает забивного нападающего.
Потенциально у МЮ в распоряжении есть сильное трио в лице Санчо - Рэшфорда - Антони, но пока что это сочетание смотрится сильным лишь на бумаге. Сказать, что Рэшфорд пробудился и ворвался в сезон нельзя, но оттепель в его игре заметна, по Антони виден класс, вопрос лишь во времени на адаптацию, а вот третий товарищ в лице Санчо захандрил, уж больно ранимыми стали современные футболисты. Вроде у клуба есть Мартиаль, но он всё также любит гостить в лазарете. Полагаю, что после этого сезона его окончательно спишут в МЮ.
Поэтому у Тен Хага до сих пор нет правильного сочетания основной тройки нападения, а на подмене совсем зелёные Гаранчо и Эланга, а также вечно перспективный и периодически травмированный Мартиаль.
Вердикт прост - если спортивному директору совместно с Тен Хагом не удастся найти в аренду идеальное решение для атаки, а это должен быть вариант 10 из 10, то клуб с вероятностью 99 процентов финиширует вне первых четырех лигочемпионовских мест.
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