МЮ ищет нападающего для аренды в январе

"Манчестер Юнайтед" сможет подписать нападающего в январе только на правах аренды.

На днях главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клубу нужно заменить ушедшего Криштиану Роналду, однако The Guardian утверждает, что "красные дьяволы" не будут покупать нападающего в зимнее окно.



"Юнайтед" и так потратил около 230 миллионов фунтов на трансферы минувшим летом, вдобавок сейчас семейство Глэйзеров готовит свой клуб к продаже.



В сложившейся ситуации Тен Хаг и спортивный директор Джон Мерто вынуждены искать нападающего среди игроков, доступных для аренды.



"Юнайтед" хотел взять Коди Гакпо в аренду с последующим выкупом, однако этот вариант оказался менее привлекательным для ПСВ, нежели прямая продажа игрока в "Ливерпуль".



Что касается Жоау Фелиша из "Атлетико", то этой сделки тоже не будет — арендная плата за 23-летнего португальца слишком велика для "дьяволов".



Кроме того, "Юнайтед" решил не возвращаться к варианту с приглашением нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича, которого Тен Хаг рассматривал минувшим летом.