"Челси" прервал неудачную серию победой над "Борнмутом"

"Челси" одержал свою первую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги, одолев дома "Борнмут" со счетом 2:0.

Относительно поражения 1:0 от "Ньюкасла" 12 ноября в стартовом составе "синих" произошло сразу восемь изменений. Вернулись в команду Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Денис Закариа, Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич и Кай Хаверц.



В старт "вишенок" вернулись Ллойд Келли, Джек Стейси и Джефферсон Лерма, заменив Криса Мефема, Райана Кристи и Джейдона Энтони по сравнению с матчем Кубка Лиги против "Ньюкасла" на прошлой неделе.



"Челси" сразу принялся оказывать давление, а на 12-й минуте едва не заработал пенальти, когда Пулишича схватили за футболку в штрафной. Однако рефери предпочел не вмешиваться.



А на 16-й минуте хозяева открыл счет. Стерлинг с правого края штрафной вырезал мяч к дальней штанге, где Хаверц, уже стелясь по газону, левой ногой отправил мяч ближний угол ворот — 1:0.



"Синие" переигрывали своего соперника и в середине первого тайма удвоили счет. Хаверц отбросил мяч назад на подступы к штрафной, а Мейсон Маунт закрутил снаряд в притирку со штангой — 2:0.



В остатке тайма "Челси" стремился к тому, чтобы сделать счет крупным, но гол Пулишича был отменен из-за фола, а удары Джеймса и Стерлинга были отражены голкипером "Борнмута".



Начало второго тайма оказалось омрачено травмой Джеймса, который покидал поле "Стэмфорд Бридж" в слезах.



После перерыва "синие" продолжили искать третий гол, но явные моменты возникали редко. Ближе к концу матча "вишенки" и вовсе отодвинули игру от своих ворот и даже попытались размочить счет, однако не удалось.



"Челси" безупречно провел первый тайм, но во втором слегка упустил контроль над игрой. Забей "Борнмут" после перерыва, и концовка матча могла бы стать кошмарной для "синих".



"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче