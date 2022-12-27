"Челси" прервал неудачную серию победой над "Борнмутом"

Кай Хаверц "Челси" одержал свою первую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги, одолев дома "Борнмут" со счетом 2:0.

Относительно поражения 1:0 от "Ньюкасла" 12 ноября в стартовом составе "синих" произошло сразу восемь изменений. Вернулись в команду Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Денис Закариа, Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич и Кай Хаверц.

В старт "вишенок" вернулись Ллойд Келли, Джек Стейси и Джефферсон Лерма, заменив Криса Мефема, Райана Кристи и Джейдона Энтони по сравнению с матчем Кубка Лиги против "Ньюкасла" на прошлой неделе.

"Челси" сразу принялся оказывать давление, а на 12-й минуте едва не заработал пенальти, когда Пулишича схватили за футболку в штрафной. Однако рефери предпочел не вмешиваться.

А на 16-й минуте хозяева открыл счет. Стерлинг с правого края штрафной вырезал мяч к дальней штанге, где Хаверц, уже стелясь по газону, левой ногой отправил мяч ближний угол ворот — 1:0.

"Синие" переигрывали своего соперника и в середине первого тайма удвоили счет. Хаверц отбросил мяч назад на подступы к штрафной, а Мейсон Маунт закрутил снаряд в притирку со штангой — 2:0.

В остатке тайма "Челси" стремился к тому, чтобы сделать счет крупным, но гол Пулишича был отменен из-за фола, а удары Джеймса и Стерлинга были отражены голкипером "Борнмута".

Начало второго тайма оказалось омрачено травмой Джеймса, который покидал поле "Стэмфорд Бридж" в слезах.

После перерыва "синие" продолжили искать третий гол, но явные моменты возникали редко. Ближе к концу матча "вишенки" и вовсе отодвинули игру от своих ворот и даже попытались размочить счет, однако не удалось.

"Челси" безупречно провел первый тайм, но во втором слегка упустил контроль над игрой. Забей "Борнмут" после перерыва, и концовка матча могла бы стать кошмарной для "синих".

"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2022 22:30

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Последние комментарии:




  1. narcot 27.12.2022 23:57 # narcot
    Это Янка?

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    Кавказский трап сидя в московском ресторане записал гайд по поеданию хинкали.

    Это мы больше не едим

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  2. liverputin 27.12.2022 23:50 # liverputin
    искандер, пойдем потрахаемся

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  3. zheka000000 27.12.2022 23:47 # zheka000000
    Горю отдельным постом на искондера.

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  4. hunter022 27.12.2022 23:45 # hunter022
    Эффект от назначения Уэбба в действии.

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  5. kellborn 27.12.2022 23:44 # kellborn
    Роналду был прав во всем. На Трафорде даже офсайдную камеру нормальную установить не могут. Позорище, блять.

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  6. narcot 27.12.2022 23:42 # narcot
    Российский офицер избивает своего солдата дубиной. Вот это настоящие скрепы российской армии - дисциплинарная дубинка.. Для тех кто бежит в РФ также применяют дисциплинарные расстрелы, для тех, кто сдаётся в плен - дисциплинарные кувалды.


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  7. narcot 27.12.2022 23:41 # narcot
    Де геееееей

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  8. tvinkovod 27.12.2022 23:41 # tvinkovod
    интрига

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  9. tvinkovod 27.12.2022 23:39 # tvinkovod
    кста, чот там гдет выше про Марсьяля пиздели?

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  10. kellborn 27.12.2022 23:37 # kellborn
    Я, кстати, никогда не понимал, какого хуя клуб который называется Forest играет в красной форме, а на гербе у него красное дерево.

    Я даже специально смотрел: на гербе города дерево как и положено дереву зеленого цвета. На гербе графства какой то уебок с луком. Но и он зеленый.

    Из-за этого желаю чтобы ноттингем расформировали. Это ранит мою эстетически верную душу.

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  11. sausage 27.12.2022 23:26 # sausage
    Жаль будет, если лесники вылетят.

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  12. kellborn 27.12.2022 23:25 # kellborn
    Тен Хааг гений. С такими бездарями такую игру поставить. Шутки шутками, а команда в которой играет защитник Магуаер, который в свои ворота больше чем в чужие забил, в полузащите сердечник Эриксен, который чуть на поле не умер, а в нападении вообще негр Решфорд, входит в 4-ку, опередая Ливерпуль на 4 очка.

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  13. sausage 27.12.2022 23:24 # sausage
    Голы сегодня классные. Что Маунт положил топово, что Рэшфорд воткнул красиво.

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  14. narcot 27.12.2022 23:24 # narcot
    Хуя скамцо охуевшее

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  15. ivan-tns 27.12.2022 23:12 # ivan-tns
    Щелсе претендует на участие в ЛЕ! Топари!!)))

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  16. iskander8sg 27.12.2022 23:05 # iskander8sg
    Пиздец бульбазавры неадекваты!
    Спросил, почему они так много знают про Украину, те подгорели и давай полыхать, неся бред седой кобылы.
    Какая тонкая грань чувства экзыстенциальной угрозы))

    (ответить)

  17. narcot 27.12.2022 22:57 # narcot
    В Москве полицейский с другом пытали девушку шваброй и парогенератором

    В Москве сержант полиции вместе со своим другом пытали 20-летнюю девушку черенком от швабры и парогенератором. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

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  18. liverputin 27.12.2022 22:56 # liverputin
    СОСАТОРЫ

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  19. bembo 27.12.2022 22:55 # bembo
    Императорсиииии

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  20. ian 27.12.2022 22:54 # ian
    По ходу Чулсе не вылетят

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