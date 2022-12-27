"Челси" прервал неудачную серию победой над "Борнмутом"
"Челси" одержал свою первую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги, одолев дома "Борнмут" со счетом 2:0.
Относительно поражения 1:0 от "Ньюкасла" 12 ноября в стартовом составе "синих" произошло сразу восемь изменений. Вернулись в команду Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Денис Закариа, Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич и Кай Хаверц.
В старт "вишенок" вернулись Ллойд Келли, Джек Стейси и Джефферсон Лерма, заменив Криса Мефема, Райана Кристи и Джейдона Энтони по сравнению с матчем Кубка Лиги против "Ньюкасла" на прошлой неделе.
"Челси" сразу принялся оказывать давление, а на 12-й минуте едва не заработал пенальти, когда Пулишича схватили за футболку в штрафной. Однако рефери предпочел не вмешиваться.
А на 16-й минуте хозяева открыл счет. Стерлинг с правого края штрафной вырезал мяч к дальней штанге, где Хаверц, уже стелясь по газону, левой ногой отправил мяч ближний угол ворот — 1:0.
"Синие" переигрывали своего соперника и в середине первого тайма удвоили счет. Хаверц отбросил мяч назад на подступы к штрафной, а Мейсон Маунт закрутил снаряд в притирку со штангой — 2:0.
В остатке тайма "Челси" стремился к тому, чтобы сделать счет крупным, но гол Пулишича был отменен из-за фола, а удары Джеймса и Стерлинга были отражены голкипером "Борнмута".
Начало второго тайма оказалось омрачено травмой Джеймса, который покидал поле "Стэмфорд Бридж" в слезах.
После перерыва "синие" продолжили искать третий гол, но явные моменты возникали редко. Ближе к концу матча "вишенки" и вовсе отодвинули игру от своих ворот и даже попытались размочить счет, однако не удалось.
"Челси" безупречно провел первый тайм, но во втором слегка упустил контроль над игрой. Забей "Борнмут" после перерыва, и концовка матча могла бы стать кошмарной для "синих".
"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче
27.12.2022 22:30
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Это Янка?
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Кавказский трап сидя в московском ресторане записал гайд по поеданию хинкали.
Это мы больше не едим
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искандер, пойдем потрахаемся
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Горю отдельным постом на искондера.
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Эффект от назначения Уэбба в действии.
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Роналду был прав во всем. На Трафорде даже офсайдную камеру нормальную установить не могут. Позорище, блять.
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Российский офицер избивает своего солдата дубиной. Вот это настоящие скрепы российской армии - дисциплинарная дубинка.. Для тех кто бежит в РФ также применяют дисциплинарные расстрелы, для тех, кто сдаётся в плен - дисциплинарные кувалды.
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Де геееееей
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интрига
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кста, чот там гдет выше про Марсьяля пиздели?
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Я, кстати, никогда не понимал, какого хуя клуб который называется Forest играет в красной форме, а на гербе у него красное дерево.
Я даже специально смотрел: на гербе города дерево как и положено дереву зеленого цвета. На гербе графства какой то уебок с луком. Но и он зеленый.
Из-за этого желаю чтобы ноттингем расформировали. Это ранит мою эстетически верную душу.
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Жаль будет, если лесники вылетят.
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Тен Хааг гений. С такими бездарями такую игру поставить. Шутки шутками, а команда в которой играет защитник Магуаер, который в свои ворота больше чем в чужие забил, в полузащите сердечник Эриксен, который чуть на поле не умер, а в нападении вообще негр Решфорд, входит в 4-ку, опередая Ливерпуль на 4 очка.
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Голы сегодня классные. Что Маунт положил топово, что Рэшфорд воткнул красиво.
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Хуя скамцо охуевшее
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Щелсе претендует на участие в ЛЕ! Топари!!)))
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Пиздец бульбазавры неадекваты!
Спросил, почему они так много знают про Украину, те подгорели и давай полыхать, неся бред седой кобылы.
Какая тонкая грань чувства экзыстенциальной угрозы))
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