МЮ, "Тоттенхэм" и "Челси" хотят Пикфорда

"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" задумываются о приобретении голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.

Несмотря на то, что в этом сезоне "Эвертон" вновь сражается за выживание, своей игрой за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре Джордан подтвердил свой высокий класс.



По информации Daily Mail, Пикфорд еще до ЧМ-2022 согласовал новый пятилетний контракт с "Эвертоном", но до сих пор его не подписал, и это ставит долгосрочное будущее Джордана под вопрос.



От действующего же контракта Пикфорда остается только один полный год, и три больших клуба Премьер-Лиги внимательно следят за ситуацией вокруг первого номера английской сборной.



Интерес "Юнайтед" к 28-летнему Пикфорду обусловлен неопределенность с будущим Давида Де Хеа, чей контракт истекает в конце этого сезона. В то же время "Тоттенхэм" ищет преемника для Уго Льориса, а "Челси" нужен более стабильный голкипер, нежели Кепа Аррисабалага или Эдуар Менди.