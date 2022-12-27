Беллингем может покинуть "Боруссию" за 60 млн. фунтов

Джуд Беллингем В контракте полузащитника Джуда Беллингема с дортмундской "Боруссией" может быть секретный пункт о выкупе за 60 миллионов фунтов.

Ожидается, что в конце этого сезона ведущие клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Реал" и ПСЖ, сойдутся в битве за Беллингема.

Как сообщает Daily Mail, в контракте Джуда может быть пункт, позволяющий 19-летнему англичанину покинуть Дортмунд за относительно скромную сумму в 60 млн. фунтов.

Фактически это сделало бы Беллингема хозяином своей судьбы — Джуд сам смог бы решить, куда он отправится. Однако предполагается, что экс-игрок "Бирмингема" видит свое будущее в Премьер-Лиге.


Метки Беллингем, Боруссия

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 27.12.2022 21:57 # brown-ale
    Сначала Холанд, теперь Беллингем. Как БД может так постоянно проебываться с контрактами?!

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  2. true-manc 27.12.2022 21:00 # true-manc
    КОРОЛЬ???

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