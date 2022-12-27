Беллингем может покинуть "Боруссию" за 60 млн. фунтов
В контракте полузащитника Джуда Беллингема с дортмундской "Боруссией" может быть секретный пункт о выкупе за 60 миллионов фунтов.
Ожидается, что в конце этого сезона ведущие клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Реал" и ПСЖ, сойдутся в битве за Беллингема.
Как сообщает Daily Mail, в контракте Джуда может быть пункт, позволяющий 19-летнему англичанину покинуть Дортмунд за относительно скромную сумму в 60 млн. фунтов.
Фактически это сделало бы Беллингема хозяином своей судьбы — Джуд сам смог бы решить, куда он отправится. Однако предполагается, что экс-игрок "Бирмингема" видит свое будущее в Премьер-Лиге.
27.12.2022 21:00
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Сначала Холанд, теперь Беллингем. Как БД может так постоянно проебываться с контрактами?!
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КОРОЛЬ???
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