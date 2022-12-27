Стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику отклонено

Михаил Мудрик "Шахтер" отклонил стартовое предложение "Арсенала" о покупке вингера Михаила Мудрика.

Напомним, накануне вечером стало известно, что "Арсенал" выдвинул свое предложение по Мудрику, которым интересовался еще минувшим летом.

По информации The Telegraph, "канониры" начали торги по Михаилу с 55 миллионов фунтов. тогда тогда "Шахтер" изначально оценивает свою звезду в 85 млн. фунтов.

Несмотря на последовавший отказ, "Арсенал" продолжает переговоры с "Шахтером", и у сторон есть уверенность, что компромисс будет достигнут, если "канониры" улучшат свое предложение.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже неоднократно говорил, что его команда нуждается в усилении на вторую часть сезона, в которой "канониры" будут не только сражаться за титул Премьер-Лиги, но и выступят в плей-офф Лиги Европы.

Мудрик преимущественно действует в качестве левого вингера, но может сыграть и на правом фланге. Это означает, что 21-летнему украинцу пришлось бы конкурировать за игровые минуты с Габриэлем Мартинелли и Букайо Сака, которые являются ключевыми исполнителями в команде Артеты.


Метки Арсенал, Мудрик, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2022 20:00

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  1. makeewadim 27.12.2022 20:51 # makeewadim
    хахахха.. лол"" удивительно что вообще 55 предложили

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  2. gerrard08 27.12.2022 20:38 # gerrard08
    ахуеть.
    за лютого нонейма из шахтера отклонили 55 млн фунтов.

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  3. chelsea88 27.12.2022 20:19 # chelsea88
    Гейгуннерастов в который раз обоссали)

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  4. soloviev 27.12.2022 20:09 # soloviev
    да какие 85, даже 55 уже много, полсезона ещё на уровне не отыграл...

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