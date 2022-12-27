Стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику отклонено

"Шахтер" отклонил стартовое предложение "Арсенала" о покупке вингера Михаила Мудрика.

Напомним, накануне вечером стало известно, что "Арсенал" выдвинул свое предложение по Мудрику, которым интересовался еще минувшим летом.



По информации The Telegraph, "канониры" начали торги по Михаилу с 55 миллионов фунтов. тогда тогда "Шахтер" изначально оценивает свою звезду в 85 млн. фунтов.



Несмотря на последовавший отказ, "Арсенал" продолжает переговоры с "Шахтером", и у сторон есть уверенность, что компромисс будет достигнут, если "канониры" улучшат свое предложение.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже неоднократно говорил, что его команда нуждается в усилении на вторую часть сезона, в которой "канониры" будут не только сражаться за титул Премьер-Лиги, но и выступят в плей-офф Лиги Европы.



Мудрик преимущественно действует в качестве левого вингера, но может сыграть и на правом фланге. Это означает, что 21-летнему украинцу пришлось бы конкурировать за игровые минуты с Габриэлем Мартинелли и Букайо Сака, которые являются ключевыми исполнителями в команде Артеты.