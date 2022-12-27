"Норвич" уволил Дина Смита

Клуб Чемпионшипа "Норвич" объявил об увольнении своего главного тренера Дина Смита.

Смит тренировал "Норвич" с ноября 2021, сменив на тренерском мостике Даниэля Фарке. Несмотря на вылет из Премьер-Лиги в прошлом сезоне, Дин остался на своем посту.



Лишь 1 октября "Норвич" находился во главе Чемпионшипа, и казалось, что Смит уверенно продвигается к возвращению клуба в Премьер-Лигу.



Однако затем случился затяжной спад, и сейчас "канарейки" только пятые в таблице второго английского дивизиона, в 12 очках от топ-2.



В итоге отрезок из трех побед в 13 последних матчах Чемпионшипа, включая поражение 2:1 от "Лутона" на Boxing Day, обернулся увольнением Смита, а также его помощников Крейга Шекспира и Лиама Брэмли, сообщает BBC.