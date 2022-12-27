Джонатан Дэвид видит свое будущее в Премьер-Лиге
Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид признался, что видит свое будущее исключительно в Премьер-Лиге.
В предыдущие месяцы Дэвида связывали с переходом в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Эвертон".
Сам 22-летний канадец восхищается английским футболом и считает свой переезд в Премьер-Лигу "очень возможным".
"Когда я смотрю матчи в Англии, то каждый раз трибуны заполнены. Это еще больше мотивирует тебя как игрока".
"Я не знаю, но думаю, это возможно, очень возможно. Я не знаю, смогу ли я оказаться где-нибудь еще, кроме Премьер-Лиги. Там очень приятная атмосфера", — цитирует Дэвида Daily Mail.
27.12.2022 17:00
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