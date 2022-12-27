Лингард обвинил МЮ в нарушении обещаний

Джесси Лингард Вингер "Ноттингем Форест" Джесси Лингард заявил, что до сих пор не знает, почему не получил своего шанса в "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.

Проведя вторую половину сезона 2020/21 в "Вест Хэме" на правах аренды, Лингард вернулся в родной "Юнайтед", однако Оле Гуннар Сульшер нарушил свои обещания, которые дал Джесси.

Лингард до сих пор не понимает, чем заслужил такое к себе отношение, из-за чего ему пришлось покинуть родной клуб минувшим летом.

"Я не знаю, почему я не играл. Я не знаю, в чем была проблема, в политике или чем-либо еще. Я до сих пор не получил ответа".

"Я даже не спрашивал. Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь проявил уважение ко мне и сказал: "Вот поэтому ты не играешь". Но этого никогда не было".

"То были ложные обещания. Я упорно тренировался, был в форме и был готов играть матчи. Когда ты упорно трудишься на тренировках и затем не играешь, это очень расстраивает", — сообщил Лингард The Telegraph.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2022 16:00

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  1. gary47 27.12.2022 16:23 # gary47
    Баран. Загубил свою карьеру протиранием штанов на лавке. Теперь даже в Форест середняком выглядит.

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  2. shakur 27.12.2022 16:17 # shakur
    Манчестер Янайтед

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