Лингард обвинил МЮ в нарушении обещаний

Вингер "Ноттингем Форест" Джесси Лингард заявил, что до сих пор не знает, почему не получил своего шанса в "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.

Проведя вторую половину сезона 2020/21 в "Вест Хэме" на правах аренды, Лингард вернулся в родной "Юнайтед", однако Оле Гуннар Сульшер нарушил свои обещания, которые дал Джесси.



Лингард до сих пор не понимает, чем заслужил такое к себе отношение, из-за чего ему пришлось покинуть родной клуб минувшим летом.



"Я не знаю, почему я не играл. Я не знаю, в чем была проблема, в политике или чем-либо еще. Я до сих пор не получил ответа".



"Я даже не спрашивал. Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь проявил уважение ко мне и сказал: "Вот поэтому ты не играешь". Но этого никогда не было".



"То были ложные обещания. Я упорно тренировался, был в форме и был готов играть матчи. Когда ты упорно трудишься на тренировках и затем не играешь, это очень расстраивает", — сообщил Лингард The Telegraph.