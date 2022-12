Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением Диогу Кошты. "Ливерпуль" по-прежнему хочет Джуда Беллингема. "Аякс" обратился насчет Давида Райи. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии ждет экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду на медобследование. (CBS Sports)



"Барселона" больше не рассматривает возможность продажи полузащитника Френки Де Йонга в "Юнайтед". (Sport)



"Юнайтед" работает над приобретением голкипера "Порту" Диогу Кошты. (AS)



Предложение "Арсенала" по вингеру Михаилу Мудрику составило 55 миллионов фунтов. (The Telegraph)



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем остается целью номер один "Ливерпуля", несмотря на решение "красных" потратиться на Коди Гакпо из ПСВ. (Daily Mail)



"Аякс" обратился насчет голкипера "Брентфорда" Давида Райи. (AS)



"Эвертон" и ряд других клубов Премьер-Лиги заинтересованы в вингере "Юнайтед" Энтони Эланге. (Daily Mail)



"Брентфорд", "Фулхэм" и "Астон Вилла" сделали предложения по колумбийскому нападающему "Чикаго Файр" Джону Дурану. (Calciomercato)



Другое



35-летний защитник "Фулхэма" Тим Рим продлил свой контракт до июня 2024. (Sky Sports)



Роналду получил в подарок от своей подруги Rolls Royce стоимостью 300,000 фунтов. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз встретил Рождество в компании своей бывшей жены и новой подружки. (The Sun)