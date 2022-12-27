17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник, 27 декабря, двумя поединками продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЧЕЛСИ — БОРНМУТ 20:30 Онлайн-трансляция
"Челси" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, но четыре поражения подряд последний раз терпел еще в феврале-марте 1998. "Борнмут" забил восемь голов в трех последних поединках чемпионата — как и в 11 предыдущих. "Синие" проиграли три из пяти последних встреч с "вишенками" в Премьер-Лиге (2 победы).
Защитник "Челси" Рис Джеймс окончательно оправился после травмы колена, а вот у Весле Фофана случился рецидив. Также вне игры Бен Чилуэлл, Нголо Канте и Армандо Бройя. Кепа Аррисабалага под вопросом.
"Борнмут" пострадал от вспышки вирусного заболевания на прошлой неделе. Нето и Дэвид Брукс команде точно не помогут, еще несколько игроков под вопросом.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 23:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед" выиграл четыре из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья). "Ноттингем Форест" хуже всех в дивизионе играет на выезде в этом сезоне — только два набранных очка и разница мячей -18. "Красные дьяволы" выиграли все шесть последних встреч с "лесниками" во всех соревнованиях.
Защитники "Юнайтед" Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан отдыхают после ЧМ-2022. Харри Магуайр под вопросом из-за болезни. Джейдон Санчо не в форме и пока даже не тренируется с командой.
Голкипер "Форест" Дин Хендерсон пропустит этот матч из-за условий своей аренды. Омар Ричардс, Джулиан Бьянкон, Шейху Куяте и Мусса Ниакате травмированы.
27.12.2022 14:00
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Последние комментарии:
«Арсенал» предложил 45+25 млн евро за Мудрика, но «Шахтер» хочет 100 млн
Это какой то ебанизм просто. ДА НАХУЯ АРСЕНАЛУ МУДРИК? Вместо кого он играть то будет?
Это какой то парад долбоебизма
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Всем привет ребятки, сегодня мне 26 и с каждым годом все сложнее воспринимать день рождения как праздник, хотя с какой стороны посмотреть, но в этот день я больше думаю о том, чего я хотел бы добиться до 26 и чего добился на самом деле, плюсов больше чем минусов, но все равно в каких моментах я собой совсем не доволен. Узкий круг людей которые мне дороги, цели на которые я смотрю зрело и иду к ним. Жизненные обстоятельства которые преследуют всех и меня в частности заставляют думать и делать что-то в темпе. Иногда такое ощущение, что хочется семьи и детей, но это большая ответственность с которой я пока не готов дружить. Надеюсь мой 27 год жизни принесёт мне новый этап в своей жизни, желаю себе получить Грин карту и осмелится на переезд в Америку. Ин Ша Аллах.
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спермюфк1994. открой ротик
Работники ярославского трамвайного депо пожаловались на маленькие зарплаты и отсутствие запчастей
Сотрудники «Яргорэлектротранса» написали коллективное обращение депутату областной думы от КПРФ Мардалиеву и сообщили, что им не повышали зарплату с 2016 года.
По словам работников, на ставке слесари, токари, сварщики и электрики получают 16,8 тыс. руб.
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бабка порвалась) а ещё больше порвались рабы))
https://t.me/MRZLKVK/19273
А в Подмосквабадье у людей уже вовсю радостное предновогоднее настроение. Вот, например, высадили из общественного транспорта бабку, за то, что она критиковала российскую армию и заявляла, что "русские танки едут на войну на табуретках, а солдаты идут в галошах". А как прошла ваша утренняя поездка на работу?
(ответить)
ТУРАНУ БЫТЬ
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срусьня писькандер
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как же Азербайджан унижает руcню ахахахахахахахаха
(ответить)
27.12.2022 14:03 #
narcot
опять обкончали
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Источник: http://fapl.ru/posts/97601/?c=1#c7691206
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подшконaниры ахахазазахахаха
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Дарвин Нуньес в среднем за 90 минут в Премьер-лиге:
◉ 1-й по npxG (ожидаемые голы без пенальти)
◉ 1-й по ударам
◉ 1-й по ударам в створ
◉ 2-й по упущенным голевым моментам
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23.08.2012 14:25 #
chelseafcthebest
Оскар кстати вчера сыграл не очень. Видно, что у пари хороший пас, ведение поля хорошее, удар неплохой, но пока проблемы с физикой. Астероидами его нада напискать=) - шучу=) Качатся и ток качатся...и вымахает в неплохого АПЗ думаю.
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Источник: http://fapl.ru/posts/18043/?c=1
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опа опа опа па ИМПЕРАТОРСИ
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опять обкончали срусню)
Российские миротворцы больше не контролируют Лачинский коридор — Пашинян
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