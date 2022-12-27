17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 27 декабря, двумя поединками продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — БОРНМУТ 20:30 Онлайн-трансляция



"Челси" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, но четыре поражения подряд последний раз терпел еще в феврале-марте 1998. "Борнмут" забил восемь голов в трех последних поединках чемпионата — как и в 11 предыдущих. "Синие" проиграли три из пяти последних встреч с "вишенками" в Премьер-Лиге (2 победы).



Защитник "Челси" Рис Джеймс окончательно оправился после травмы колена, а вот у Весле Фофана случился рецидив. Также вне игры Бен Чилуэлл, Нголо Канте и Армандо Бройя. Кепа Аррисабалага под вопросом.



"Борнмут" пострадал от вспышки вирусного заболевания на прошлой неделе. Нето и Дэвид Брукс команде точно не помогут, еще несколько игроков под вопросом.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 23:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" выиграл четыре из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья). "Ноттингем Форест" хуже всех в дивизионе играет на выезде в этом сезоне — только два набранных очка и разница мячей -18. "Красные дьяволы" выиграли все шесть последних встреч с "лесниками" во всех соревнованиях.



Защитники "Юнайтед" Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан отдыхают после ЧМ-2022. Харри Магуайр под вопросом из-за болезни. Джейдон Санчо не в форме и пока даже не тренируется с командой.



Голкипер "Форест" Дин Хендерсон пропустит этот матч из-за условий своей аренды. Омар Ричардс, Джулиан Бьянкон, Шейху Куяте и Мусса Ниакате травмированы.