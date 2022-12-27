17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Рис Джеймс Во вторник, 27 декабря, двумя поединками продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — БОРНМУТ 20:30 Онлайн-трансляция

"Челси" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, но четыре поражения подряд последний раз терпел еще в феврале-марте 1998. "Борнмут" забил восемь голов в трех последних поединках чемпионата — как и в 11 предыдущих. "Синие" проиграли три из пяти последних встреч с "вишенками" в Премьер-Лиге (2 победы).

Защитник "Челси" Рис Джеймс окончательно оправился после травмы колена, а вот у Весле Фофана случился рецидив. Также вне игры Бен Чилуэлл, Нголо Канте и Армандо Бройя. Кепа Аррисабалага под вопросом.

"Борнмут" пострадал от вспышки вирусного заболевания на прошлой неделе. Нето и Дэвид Брукс команде точно не помогут, еще несколько игроков под вопросом.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 23:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед" выиграл четыре из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья). "Ноттингем Форест" хуже всех в дивизионе играет на выезде в этом сезоне — только два набранных очка и разница мячей -18. "Красные дьяволы" выиграли все шесть последних встреч с "лесниками" во всех соревнованиях.

Защитники "Юнайтед" Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан отдыхают после ЧМ-2022. Харри Магуайр под вопросом из-за болезни. Джейдон Санчо не в форме и пока даже не тренируется с командой.

Голкипер "Форест" Дин Хендерсон пропустит этот матч из-за условий своей аренды. Омар Ричардс, Джулиан Бьянкон, Шейху Куяте и Мусса Ниакате травмированы.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2022 14:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kellborn 27.12.2022 14:36 # kellborn
    «Арсенал» предложил 45+25 млн евро за Мудрика, но «Шахтер» хочет 100 млн

    Это какой то ебанизм просто. ДА НАХУЯ АРСЕНАЛУ МУДРИК? Вместо кого он играть то будет?

    Это какой то парад долбоебизма

    (ответить)

  2. vagifspurs 27.12.2022 14:35 # vagifspurs
    Всем привет ребятки, сегодня мне 26 и с каждым годом все сложнее воспринимать день рождения как праздник, хотя с какой стороны посмотреть, но в этот день я больше думаю о том, чего я хотел бы добиться до 26 и чего добился на самом деле, плюсов больше чем минусов, но все равно в каких моментах я собой совсем не доволен. Узкий круг людей которые мне дороги, цели на которые я смотрю зрело и иду к ним. Жизненные обстоятельства которые преследуют всех и меня в частности заставляют думать и делать что-то в темпе. Иногда такое ощущение, что хочется семьи и детей, но это большая ответственность с которой я пока не готов дружить. Надеюсь мой 27 год жизни принесёт мне новый этап в своей жизни, желаю себе получить Грин карту и осмелится на переезд в Америку. Ин Ша Аллах.

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  3. narcot 27.12.2022 14:33 # narcot
    спермюфк1994. открой ротик



    Работники ярославского трамвайного депо пожаловались на маленькие зарплаты и отсутствие запчастей

    Сотрудники «Яргорэлектротранса» написали коллективное обращение депутату областной думы от КПРФ Мардалиеву и сообщили, что им не повышали зарплату с 2016 года.
    По словам работников, на ставке слесари, токари, сварщики и электрики получают 16,8 тыс. руб.

    (ответить)

  4. narcot 27.12.2022 14:25 # narcot
    бабка порвалась) а ещё больше порвались рабы))

    https://t.me/MRZLKVK/19273


    А в Подмосквабадье у людей уже вовсю радостное предновогоднее настроение. Вот, например, высадили из общественного транспорта бабку, за то, что она критиковала российскую армию и заявляла, что "русские танки едут на войну на табуретках, а солдаты идут в галошах". А как прошла ваша утренняя поездка на работу?

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  5. true-manc 27.12.2022 14:21 # true-manc
    ТУРАНУ БЫТЬ

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  6. arnold 27.12.2022 14:20 # arnold
    срусьня писькандер

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  7. true-manc 27.12.2022 14:18 # true-manc
    как же Азербайджан унижает руcню ахахахахахахахаха

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  8. arnold 27.12.2022 14:18 # arnold
    27.12.2022 14:03 #
    narcot

    опять обкончали
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    Источник: http://fapl.ru/posts/97601/?c=1#c7691206

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  9. arnold 27.12.2022 14:17 # arnold
    подшконaниры ахахазазахахаха

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  10. ian 27.12.2022 14:15 # ian
    Дарвин Нуньес в среднем за 90 минут в Премьер-лиге:

    &#9673; 1-й по npxG (ожидаемые голы без пенальти)
    &#9673; 1-й по ударам
    &#9673; 1-й по ударам в створ
    &#9673; 2-й по упущенным голевым моментам

    (ответить)

  11. narcot 27.12.2022 14:07 # narcot
    23.08.2012 14:25 #
    chelseafcthebest

    Оскар кстати вчера сыграл не очень. Видно, что у пари хороший пас, ведение поля хорошее, удар неплохой, но пока проблемы с физикой. Астероидами его нада напискать=) - шучу=) Качатся и ток качатся...и вымахает в неплохого АПЗ думаю.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/18043/?c=1

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  12. thegodfather 27.12.2022 14:04 # thegodfather
    опа опа опа па ИМПЕРАТОРСИ

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  13. narcot 27.12.2022 14:03 # narcot
    опять обкончали срусню)

    Российские миротворцы больше не контролируют Лачинский коридор — Пашинян

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