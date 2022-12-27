Ван Дейк надеется, что "Ливерпуль" получит усиление в январе

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк выразил надежду, что его команда получит усиление в зимнее трансферное окно.

В остатке сезона "Ливерпулю" предстоит упорная борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и после победы 1:3 над "Астон Виллой" накануне Ван Дейк признал, что его команде нужна свежая кровь.



"Надеюсь, травмированные игроки смогут вскоре вернуться. Надеюсь, к нам в клуб также придут новые игроки".



"Давайте посмотрим. Думаю, в "Ливерпуле" всегда рады классным игрокам", — цитирует Ван Дейка Liverpoo Echo.