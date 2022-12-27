"Юнайтед" не будет покупать в январе
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно.
Накануне вечером стало известно, что "Юнайтед" проигрывает борьбу "Ливерпулю" за вингера Годи Гакпо, которого "красные дьяволы" рассматривали на замену покинувшему клуб Криштиану Роналду.
По информации Daily Mail, "Юнайтед" вообще не будет никого покупать в январе, и связано это с тем, что семейство Глэйзеров, владеющее "дьяволами", продает клуб.
Глэйзеры надеются заключить сделку стоимостью около 6 миллиардов фунтов в первом квартале финансового года, и усиление состава "Юнайтед" будет головной болью уже новых владельцев.
Если "дьяволы" и пригласят кого-нибудь в январе, то исключительно на правах аренды.
27.12.2022 12:00
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Последние комментарии:
Гакпо относительно недорого ведь стоил, могли купить. Сам игрок всегда хотел, но никаких предложений не было, пишут что не нужен был)
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значит о топ 4 можно забыть, если конкуренты будут закупаться.
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Тен хаг в ахуе, пришёл к мешкам, а мешков нет
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